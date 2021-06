Quilmes mostró su mejor versión y aplastó a Lanús

Jugar temprano, a la mañana, le sentó bien a Quilmes. El conjunto de Manuel Gelpi estuvo fresco y agarró "dormido" a Lanús, que no tuvo chances, que terminó entregándose a la superioridad del elenco marplatense que se quedó con una categórica victoria por 94 a 61, en la segunda jornada de la ventana de Liga Argentina en Olavarría. Además, le permitió superar a su rival en el mano a mano en caso de igualdad de puntos.

Era un partido clave y Quilmes lo asumió como tal, no dejó dudas en defensa, fue certero en ataque, nunca bajó la intensidad y fue derrumbando de a poco a un Lanús que se vio sorprendido y no tuvo tiempo a reaccionar. De entrada, se notó lo bien que estaba el "cervecero" y lo importante era saber cuánto lo podía aguantar. El 25-13 del primer cuarto fue el envión que necesitaba para, con la ventaja, manejar el resultado y el partido. Viendo que no podía controlarlo, Lanús cambió la forma de defender pero tampoco le sirvió, los marplatenses lastimaron desde el perímetro y se fueron al descanso largo con un 46 a 25 muy cómodo.

Sin mucho para discutir en el juego, seguramente Gelpi hizo hincapié en el vestuario que no había que sacar el pie del acelerador, no se podía permitir sus habituales lagunas y que no sólo era importante ganar, sino también sacar una diferencia que le dé la ventaja deportiva. Y sus jugadores cumplieron a la perfección, no bajaron la guardia, siguieron estirando la diferencia, Brown hizo desastres en la pintura, los perimetrales cumplieron desde afuera y el partido estaba definido. El último cuarto estuvo de más, la misión estaba cumplida, Quilmes mostró su mejor cara en un choque clave. Y, como si fuera poco, se llenó de confianza para lo que viene en su afán de seguir escalando posiciones y el objetivo de asegurar la clasificación a los playoffs.

Síntesis

Lanús (61): Pérez 5, Ibáñez Paz 2, Mariani 4, Gilmore 7 y Everett 10 (FI); Franchino 7, Marín 12, Sampaulise 7, Di Muccio 4, López Allebrandt 1, Castiarena 0 y Sacchi 2. DT: Leonardo Costa.

Quilmes (94): Gago 6, Pelorosso 17, Ortiz 11, Merchant 11 y Brown 25 (FI); Marquardt 12, Reinick 2, Skidelski 7, García Serventich 3 y Ecker 0. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 13-25, 25-46 y 41-66.

Árbitros: Raùl Sánchez-Alejandro Trías-Nicolás Larrasolo.

Estadio: "Parque Carlos Guerrero", de Olavarría.