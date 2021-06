Desocupación: "El objetivo del Municipio es generar más puestos de trabajo"

Horas después que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) diera a conocer que la tasa de desempleo es del 9,4% en General Pueyrredon, lo que marca una recuperación en comparación con igual período de 2020, el secretario de Desarrollo Productivo del municipio, Fernando Muro aseguró que, pese a la mejora, son conscientes de que queda mucho trabajo por hacer. "Sabemos lo que cuesta conseguir trabajo en Mar del Plata", dijo.

Según los datos publicados por el Indec, a la fecha, la ciudad tiene 29 mil personas sin trabajo y 42 mil personas ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 38 mil personas subocupadas. Por ello, Muro destacó que desde su cartera trabajan con diferentes programas que tienen como objetivo generar empleo en Mar del Plata.

"Hay una mejora en los niveles de ocupación pero no hay nada que celebrar. Sabemos lo que cuesta conseguir un trabajo en Mar del Plata y por eso lanzamos varios programas desde el municipio y constantemente recorremos empresas para conocer cuáles son sus necesidades", dijo este viernes a 0223 Radio.

El funcionario precisó que, en comparación con el mismo periodo del 2020, en la ciudad hay 4 mil personas más con un empleo formal y destacó que "más allá de entrar en tecnicismos estamos convencidos que como estado tenemos que facilitar el juego al sector privado para que se pueda generar empleo".

Respecto de la cantidad de comercios que cerraron sus puertas desde el inicio de la pandemia, Muro aseguró que la Secretaría que dirige no tiene un número concreto ya que "no hay datos de cuántas empresas cerraron o abrieron", "Es un dato difícil de conseguir pero la realidad es que Mar del Plata se ha mantenido. Sabemos que por más que los índices no bajen, no nos podemos alegrar porque falta trabajo y trabajamos para ser facilitadores de empleo", insistió.

Por último, el Secretario de Desarrollo Productivo confió que para el mes de octubre Mar del Plata comenzará a vivir una "nueva normalidad". "Todo indica que para esa fecha va a haber una reactivación económica que le va a permitir a Mar del Plata tener un periodo de reencuentro con actividades que hasta ahora parece que no van a volver nunca", concluyó.