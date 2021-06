Sabrina Aguilera, la responsable de hacer visible la ciencia del Conicet

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Mi nombre es Sabrina Aguilera, soy Personal de Gestión del Conicet y trabajo como responsable del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del Conicet Mar del Plata hace más de siete años. Soy egresada de la Licenciatura en Comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y este año cumplo 20 años ejerciendo mi vocación de comunicadora y periodista. Soy soltera con un perrhijo de cuatro patas que me acompaña en mis aventuras y recién cumplí 40 años. Antes de trabajar en el Conicet me dediqué muchos años a la producción audiovisual para cine y televisión y a la organización de eventos.

¿Qué hacés?

-Cuando ingresé no existía el área de Comunicación a nivel local, por lo tanto fue crear y darle forma completamente tomando el desafío de hacer visible en nuestra ciudad la presencia de la ciencia del Conicet. Para esto, realicé en aquel momento y lo sigo haciendo anualmente, una planificación estratégica con acciones específicas apuntando a los públicos a los que queremos llegar, y creando en distintos soportes y lenguajes según los recursos y los objetivos. Trato de reinventarme y reinventar mi trabajo cotidianamente para que no sea rutinario organizando eventos (¡cuando se podía!), aprendiendo sobre las redes sociales, generando entrevistas que me parezcan de impacto para la comunidad y pensando en qué puede interesarle a las personas que no nos conocen.

También dedico mucho tiempo a mejorar la comunicación interna del organismo y asesoro permanentemente a directivos y agentes sobre la importancia de la comunicación pública de la ciencia y las distintas formas de comunicarla de manera humana y estratégica, y no espasmódicamente.

¿Por qué lo hacés?

-Creo y siento que la comunicación es la sangre de todos los organismos, es lo que nutre, enriquece y mantiene vivo y latiendo todos los canales por donde fluye la información. Me apasiona ser puente, sentirme parte de algo mucho más grande que yo y que mi trabajo es un aporte para muchas cosas.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-Una de mis grandes búsquedas, personal y profesionalmente, es tener conciencia del impacto de lo que hacemos como seres humanos. En el mundo de la ciencia uno de mis objetivos desde que comencé a trabajar aquí fue "humanizarla", es decir ponerle cara y nombre a los seres humanos detrás de los papers, contar sus historias, acercarlos a la comunidad, mostrar el impacto de lo que hacen y la vocación que tienen, cómo trabajan, cómo se equivocan y romper un poco con los estereotipos del hombre canoso con lentes y encerrado: hay mujeres y hombres geniales que investigan y tocan la batería, crían a sus hijos e hijas, compran en el chino y comparten sus creaciones con el mundo recibiendo premios de gran jerarquía. Creo que la comunicación puede ser un gran puente para construir o destruir. Y elijo siempre construir desde este camino conciente y compartido.

