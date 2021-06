Accidente en Autovía 2: “Volvimos a nacer”

El fatal accidente que se registró esta madrugada en el kilómetro 133 de la Autovía 2 marcó un antes y un después en la vida de los pasajeros sobrevivientes de la unidad de la empresa Plusmar.

Según explicó el marplatense José Crespo que viajaba junto a su hijo en la parte superior del micro, los pasajeros aún están conmocionados por lo vivido. “Volvimos a nacer”, dijo el hombre que se dirigía a Buenos Aires para cumplir con sus obligaciones laborales.

“Fue una catástrofe, hubo gente que salió despedida del micro” señaló a TN mientras resaltó que tras el vuelco tanto él como su hijo salieron de la unidad por la ventanilla y socorrieron a otros pasajeros que no podían abandonar el vehículo por sus propios medios. “Salimos por la ventanilla. Fue algo espantoso, fue terrible. Hay imágenes que no se me van a olvidar nunca”, relató.

Según explicó Crespo, al momento del accidente “no había viento que justifique el vuelco” aunque destacó que la unidad viajaba a alta velocidad y tenía la luz de alarma encendida.

"El micro se venía tambaleando mucho. No te puedo decir si se durmió el chofer o se distrajo porque no lo vi. Lo único que vi fue que tenia la luz prendida de la alarma y cuando vi que empezó a ponerse de costado el mucho agarré del brazo a mi hijo”, dije Crespo.

Según pudo saber 0223, el hombre resulto ileso, mientras que su hijo se encuentra en observación en el Hospital de Lezama ya que, para salir del micro rompió con su brazo una ventanilla y esto le produjo diversas lastimaduras y un fuerte golpe.

El interno 995 de Plusmar que salió de Miramar a las 23.35 y levantó pasajeros en Mar del Plata, volcó alrededor de las 4.15 en el kilómetro 132.5 de la Autovía 2. En la lista de pasajeros, había 7 personas que no estaban registradas.