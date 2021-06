Costa cruzó a Montenegro por el reparto de fondos: "Mar del Plata no trabajó como corresponde"

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, cuestionó al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, por su "intencionalidad política para decir que el Gobierno beneficia a un municipio del Frente de Todos respecto a uno de Juntos por el Cambio" por el reparto de fondos y aseguró: "Mar del Plata no trabajó como corresponde".

Costa concedió una entrevista al portal Infobae en la que explicó los alcances del “Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística", mediante el cual la cartera que conduce busca brindar ayuda económica a los espacios culturales y turísticos de sus jurisdicciones, los cuales deben inscribirse en el catálogo de la Provincia.

"El fondo se distribuye en proporción a la cantidad de establecimientos turísticos y culturales que hay inscriptos en el catálogo provincial de cada municipio. No importa de qué partido es, si se inscriben los espacios les corresponde una proporción del fondo. Para eso trabajamos con todas las secretarías de turismo y cultura de los municipios y nos encontramos con municipios que trabajaron muy bien difundiendo, que conocían su sectores del turismo y la cultura, que fomentaron la inscripción al catálogo y municipios que no hicieron absolutamente nada", señaló el ministro.

En este marco, el funcionario que integra el Gabinete del Gobierno que conduce Axel Kicillof puntualizó en que "se da la paradoja que el municipio turístico más importante de la provincia que es Mar del Plata, está recibiendo mucho menos recursos que Villa Gesell, que es un municipio turístico importante pero claramente no tiene la escala que tiene General Pueyrredón pero el intendente trabajó muy bien". "Eso es porque porque el municipio de Mar del Plata no trabajó como corresponde y no difundió la política como corresponde", cuestionó.

Lejos de bajarle el tono a la polémica, Costa aseguró que desde el Gobierno que dirige Guillermo Montenegro "tratan de usar esta información que es objetiva con una intencionalidad política para decir que el gobierno le da más plata a Villa Gesell que a Mar del Plata, por ejemplo". "Pero si Mar del Plata trabajara y se preocupara, en vez de hacer declamaciones, no estaríamos teniendo esta discusión", criticó.

"No es que se beneficia a un municipio del Frente de Todos, respecto de uno de Juntos por el Cambio. Es que cuando hay trabajo y compromiso los instrumentos de la provincia llegan y cuando estamos jugando otro partido no llegan", agregó al respecto.