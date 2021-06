Patricio Freire, el arquitecto que busca cambiar la realidad habitacional en los barrios más humildes

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

Soy Patricio Gabriel Freire, tengo 32 años y soy arquitecto recibido de la Unmdp. Actualmente cuento con una Beca Doctoral del Conicet, radicada en el Instituto de Investigación en Desarrollo Urbano, Tecnología y Vivienda, desde el grupo de investigación perteneciente al Programa de Hábitat y Ciudadanía, dirigido por el arquitecto Fernando Cacopardo, y como docente en el área de Diseño Arquitectónico desde hace 8 años.

Recientemente terminé la cursada del Doctorado en Arquitectura en la misma Facultad, y espero en el transcurso de este año poder lograr un avance sustancial de la tesis. También estoy trabajando como Integrante Adherente en la Fundación Soporte “Yo soy Porque Nosotros Somos”, la cual se encarga de trabajar con gente en situación de riesgo socio-habitacional.

¿Qué haces?

Mi área concreta es el Hábitat Popular, en relación a la Vivienda progresiva y las Tecnologías de Inclusión Social. Todos los aportes son desarrollados con un fuerte anclaje territorial en diversos barrios pobres de la ciudad de Mar del Plata, donde realizamos nuestras tareas junto al grupo.

Sumado al trabajo cotidiano con la gente, trabajamos en publicaciones con aportes científicos, presentamos trabajos de avances en diversos congresos, como así también, proyectos de extensión. El trabajo de gestión interinstitucional público-privada para la realización de proyectos específicos es un rol que me gusta mucho.

¿Por qué lo haces?

Nace desde una motivación personal de chico, donde uno hace el intento de hacer coincidir la profesión con la vocación de una ciencia para resolver problemas humanos esenciales.

Desde mis comienzos como estudiante de la carrera, siempre me interesó profundamente conocer los problemas en estos espacios colapsados; y como profesional, me he interesado por las dinámicas barriales, las cuales han marcado mi rumbo personal al servicio de estos temas.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

En un área académico-científica, considero importante situar este tipo de trabajo de investigación, que aún es poco vislumbrada. Una ciencia situada, capaz de transformar realidades, donde somos parte del proceso de cambio. El objetivo en sí mismo es generar teoría con la mayor aproximación territorial posible.

Por otro lado, hay un impacto directo en la gente que vive en estos barrios donde existen demandas concretas, y que con el grupo de trabajo ayudamos a identificar a los referentes barriales y generar nuevas redes, a través de las cuales empezamos a traccionar estas demandas con una construcción colaborativa de datos que permiten transformaciones y desarrollos genuinos.

Por último, el impacto que tiene en mi desempeño profesional, es el del esfuerzo hacia la capacitación, hacia el trabajo de formación constante, donde uno pone al servicio todo el saber disponible, para que la gente alcance un hábitat digno, donde esos saberes también sirven para resolver problemas, que finalmente, encienden una esperanza de emancipación.

Si te interesa conocer más, podés escribir a comunicacion@mardelplata-conicet.gob.ar o sumarte a las redes sociales.