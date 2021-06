Advierten que unos 850 docentes de Mar del Plata todavía no fueron vacunados o sólo recibieron una dosis 

Un grupo de docentes se presentó este martes en la sede de Zona Sanitaria VIII para reclamar que se vacune contra el Covid-19 a alrededor de 850 maestros de Mar del Plata, que hasta el momento recibieron una sola dosis o, en la mayoría de los casos, ninguna. En consecuencia, con listado en mano, representantes de la agrupación Trabajadores Docentes Organizados, se acercaron a pedir respuestas a las autoridades sanitarias.

Roberto Rodríguez, referente del espacio, precisó que, de acuerdo al relevamiento que hicieron en la última semana, hasta el momento hay trabajadores 457 sin vacunas y otros 387 que todavía no fueron convocados para la segunda aplicación. El sondeo contempla a docentes de los niveles inicial, primario y secundario, además de algunos auxiliares. “Si bien en la opinión pública se habla de que somos un grupo que ya se encuentra vacunado, hay muchos compañeros a los que no les ha llegado la citación”, remarcó Rodríguez ante la consulta de 0223.

En la misma línea, Natalia Tisnes, también integrante de la agrupación docente, aclaró que es mínima la cantidad de maestros que optaron por no vacunarse y aseguró que quienes aún no fueron citados “se ven totalmente abandonados”, ya que deben exponerse en plena pandemia y no sólo no tienen respuesta por parte del Estado, sino tampoco del gremio que nuclea a los trabajadores del sector.

“En este momento hay presencialidad reducida en las escuelas: los directivos asisten a realizar tareas administrativas, los docentes hacemos la orientación de los chicos en sus tareas, entregamos módulos y colaboramos con el servicio alimentario; mientras que los auxiliares están yendo casi todos los días”, remarcó. Y aseveró: "El hecho de no tener la dosis completa o ninguna vacuna expone nuestra salud".