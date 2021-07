El gobierno de Ianantuony se suma a los cuestionamientos por la exploración petrolera

En el contexto de la celebración este jueves de la primera audiencia pública para tratar el proyecto que busca evaluar la campaña de adquisición sísmica offshore sobre la cuenca Argentina Norte, el gobierno del municipio de General Alvarado, a cargo del intendente Sebastián Ianantuony, sentó postura y confirmó su participación en la misma para expresar sus críticas contra la inversión petrolera.

A través de una exposición del Director de Gestión Ambiental, el arquitecto Diego Vega, el Estado comunal quiere dejar registro de su cuestionamiento a la instalación de plataformas de exploración petrolera en el Mar Argentino enfrente de las costas (pautadas a unos 400 kilómetros mar adentro).

Vega anticipó que la intención es manifestar la prioridad por la defensa de la actividad turística -que podría verse seriamente dañada ante la actividad de los hidrocarburos-, y por el hábitat marino, ante un potencial riesgo como es la prospección sísmica, instalación y operación petrolera cercana.

Sobre las áreas denominadas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114) la empresa noruega Equinor presentó una solicitud para localizar pozos de petróleo en el fondo marino (con exploraciones sísmicas) en tres bloques enfrente a la costa bonaerense: Miramar y otras localidades costeras del sudeste bonaerenses que dependen delturismo y la pesca podrían verse impactadas seriamente en el futuro por esta actividad, que estipuló iniciar esta próxima primavera con laprospección sísmica.

"Si ésto avanza, sería el primer paso para una futura explotación petrolífera en el Mar Argentino cercano, con lo cual podría conllevar la posibilidad concreta de afectar a los ecosistemas

marinos (por ejemplo, la ballena franca austral se alimenta en la región donde se haría la explotación petrolera), los paisajes y las economías de las ciudades de la costa atlántica", expresaron desde el gobierno de Ianantuony.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó a la ciudadanía argentina a participar de la audiencia pública virtual y gratuita para este jueves 1° de julio vía el siguiente enlace de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_Swjr_SoDptDSv6TYsWAvw.