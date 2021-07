Alvarado frenó su buen andar con un empate con gusto a poco

Alvarado no logró repetir ni rendimiento ni resultado en su visita a Mataderos, en Capital Federal, donde enfrentó a un Nueva Chicago que está en el fondo de la tabla y llegaba con muchas complicaciones por las ausencias y el brote de Covid que afecta al plantel. Pero el "torito" no le encontró la vuelta al partido, no se sintió cómodo, corrió desde atrás muy temprano y cuando logró equilibrar le faltaron ideas para romper el 1 a 1 final que sirve para seguir sumando, para llegar a 8 partidos sin perder, pero que deja un sabor amargo en el conjunto de Coyette que pudo dar un paso más para acercarse a la clasificación y lo dejó pasar.

Lo que se sabía que podía pasar, pasó. Con muchas bajas, varios juveniles y un equipo improvisado, Nueva Chicago quizá no iba a tener un funcionamiento aceitado pero sí iba a mostrar una actitud superior y esas ganas de demostrar para algunos que no son habituales titulares. Y no sólo lo demostró el local en el arranque, sino que aprovechó a la perfección un error de Alsina después de que Mieres lo comprometiera con un pase atrás, se la robaron y cometió el penal que José Luis Fernández canjeó por gol cuando apenas iban 6' de juego. El golpe se sintió, pero el "torito" se recuperó, volvió a las fuentes y empezó a atacar con criterio, por las bandas, sin la precisión de otras tardes pero el arco de enfrente como objetivo. Y tomó el control de pelota y campo, aunque no generó demasiadas situaciones hasta ese córner que derivó en el gol, cuándo no, de Felipe Cadenazzi para irse al vestuario en tablas.

La sensación era que tras conseguir la igualdad, Alvarado se lo iba a llevar por delante. Sin embargo, más allá de jugar con la posesión, no tuvo claridad y no encontró la forma de llegar al arco de Bottini. El debutante arquero impidió lo que pudo ser el 2 a 1, en una de las más claras de la tarde, que Astina definió sin fuerza. Del otro lado, Nueva Chicago casi no miraba el arco rival y la única forma de llegar era con una pelota parada. De esa forma, Lettieri tuvo la ventaja y chocó con la cara de Pedro Fernández que ahogó el grito.

adelantó a todos y Pedro Fernández terminó tapando con la cara. Los cambios no dieron el rédito que Coyette esperaba y los minutos se fueron consumiendo a pedir del dueño de casa. Ni el tiro del final le salió esta vez a los marplatenses que tuvieron la victoria en los pies de Astina que se fue besando el caño del arco en la última jugada de la tarde.



Síntesis

Nueva Chicago (1): Augusto Bottini; Alan Lorenzo, Enzo Lettieri, Jonatan Fleita y Diego Martínez: Matías Fernández, Lucas López, Maximiliano Correa y José Luis Fernández; Gastón Espósito y Rodrigo Aquino. DT: Walter Marchesi.

Cambios: PT 34' Claudio Curima por Lorenzo; ST 35' Alejo Vega por J.L.Fernández y 44' Charpientier y Magario por Aquino y Espósito.

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Agustín Irazoque y Darío Cáceres; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal y Marcos Astina; Felipe Cadenazzi. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 29' Mauro Valiente por Jaurena, 32' Emiliano Bogado y Franco Malagueño por Navarro y Mieres, y 39' Iván Molina por Cáceres.

Goles: PT 7′ J.L.Fernández, de penal (NC) y 42′ Cadenazzi (A).

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: Nueva Chicago.