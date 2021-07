Se jugó la tercera del Clasificatorio

Continúa la acción del Torneo Clasificatorio 2021 con la disputa de la fecha 3. Por el Grupo 1 sigue dominando Mar del Plata Club, mientras que Sporting volvió a la victoria. En el Grupo 2, Pueyrredón y Uncas ganaron de local.

El equipo de Santa Celina venció de visitante a San Ignacio para conseguir su tercer victoria al hilo y, así, seguir puntero. El score final fue 49 a 17. Sporting ganó y se recupero de la caida frente a Universitario del fin de semana pasado cuando recibió a Los Cardos, que venía segundo, y lo venció por 30 a 14.

Por su parte, Universitario consiguió su segundo triunfo al hilo en su visita a Sierra de los Padres frente a Comercial. El equipo dirigido por Silvio Ercolano consiguió el Score de 50 a 10 para asegurarse un nuevo triunfo y prenderse entre los 4 primeros.

En el Grupo 2 triunfaron los locales: Uncas venció en Tandil a Unión del sur por un contundente 49 a 0, mientras que Pueyrredón se hizo fuerte en su predio de Parque Camet y consiguió un trabajado triunfo frente a Los 50 por 48 a 17.

Resultados

Grupo 1

Mar del Plata Club 49 vs. 17 San Ignacio (Primera)

Mar del Plata Club 40 vs. 22 San Ignacio (Intermedia)

Mar del Plata Club 15 vs. 19 San Ignacio (M19)

Sporting 30 vs. 14 Los Cardos (Primera)

Sporting 20 vs.22 Los Cardos (Intermedia)

Sporting 12 vs. 15 Los Cardos (M19)

Comercial 10 vs. 50 Universitario (Primera)

Comercial 19 vs. 38 Universitario (Intermedia)

Comercial 22 vs. 51 Universitario (M19)

Grupo 2

Biguá 26 vs. 7 Campos de Pato (Primera) (Amistoso)

Uncas 49 vs. 0 Unión del Sur (Primera)

Uncas 17 vs. 8 Unión del Sur (Intermedia)

Uncas 5 vs. 39 Unión del Sur (M19)

Pueyrredón 48 vs. 17 Los 50 (Primera)

Pueyrredón 34 vs. 5 Los 50 (Intermedia)