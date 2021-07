Aldosivi quiere hacer "borrón y cuenta nueva" ante Platense

Con la necesidad imperiosa de cambiar la pálida imagen del debut, Aldosivi visitará este viernes a Platense, desde las 21.15, por la segunda fecha de la Liga Profesional de fútbol.

El equipo de Fernando Gago sufrió una dura derrota en el debut ante Patronato de Paraná, 2 a 0, rival directo por la futura permanencia -este año no hay descensos, pero los puntos suman al promedio-. Pero no solo perdió, sino que no mostró signo alguno de las intenciones de juego que desea su entrenador, y que mostró en tramos del torneo pasado. Apenas cinco minutos de entusiasmo que se derrumbaron ante el primer gol rápido del rival.

La novedad para enfrentar a Platense está en la convocatoria de 23 jugadores. Por primera vez, aparecen los uruguayos Martín Cauteruccio y Federico Gino. El delantero se perdió el debutpor ser contacto estrecho de covid-19, y será seguramente de la partida. Y el mediocampista, último refuerzo en su retorno al club, se sumó a los entrenamientos esta semana tras cumplir con el aislamiento tras su regreso de México.

A la vez, el arquero Fabián Assmann ingresa entre los convocados por Luciano Pocrnjic, lesionado (edema en bíceps femoral). Cabe recordar que en la derrota ante Patronato fue expulsado Joaquín Indacoechea, que había ingresado en el segundo tiempo; y se lesionó el delantero Alejandro Aranda (jugó seis minutos en el complemento).

Gago nunca se caracterizó por realizar cambios drásticos de un partido a otro, pero se intuye que al menos un cambio podría haber.

Platense, con el estreno de Leonardo Madelón como entrenador, viene de dejar escapar un valioso triunfo en el Bosque platense, ya que finalmente se tuvo conformar con un empate (2-2) ante Gimnasia tras ir en ventaja por 2-0. Entre los titulares, se encuentra un jugador muy querido por los hinchas de Aldosivi: Hernán Lamberti. Otro exAldosivi es el arquero Jorge De Olivera.

Posibles equipos

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Nicolás Zalazar, Luciano Recalde y Facundo Cardozo; Facundo Russo, Iván Gómez o Mauro Bogado, Hernán Lamberti y Franco Baldassarra; Brian Mansilla y Matías Tissera. DT: Leonardo Carol Madelón.

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñíguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Leandro Maciel o Rufino Lucero, Francisco Cerro y Francisco Grahl; Javier Iritier o Lautaro Guzmán, Federico Andrada o Martín Cauteruccio y Malcom Braida. DT: Fernando Gago.

Arbitro: Nazareno Arasa.

Cancha: Platense.

Hora: 21.15.

TV: TNT Sports.