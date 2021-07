Alvarado recuperó la memoria y bajó a un candidato

Era importante recuperar el funcionamiento, cambiar la imagen que se vio ante Almirante Brown, donde no pudo plasmar su juego y se lo vio nervioso. Y Alvarado hizo todo eso, porque golpeó de entrada y eso lo ayudó, la presión pasó del otro lado, aguantó cuando tuvo que aguantar (ligó en alguna también), se animó cuando vio que tenía chances y lo liquidó en el cierre para derrotar 2 a 0 a San Martín de Tucumán, en el arranque de la segunda rueda de la Zona A de la Primera Nacional.

Abrir la cuenta tan rápido, le dio tranquilidad a Alvarado que no había hecho un buen partido frente a Almirante Brown, y aunque después no pudo mantener el dominio, jugó con otra soltura. Y el tanto de Cadenazzi, de penal, en realidad fue una gran jugada, porque Vidal cambió de frente para Astina que anticipó y de cabeza asistió a Jaurena que se metió por el centro, entró al área y lo barrieron cuando iba a definir. El goleador no perdonó y a os 3' el local estaba arriba. A partir de ahí, San Martín quiso tomar el control y empezó a atacar, pero no tenía claridad, el "torito" estaba bien parado y agazapado para salir rápido. A lo de Coyette les faltó el pase preciso en la contra para poner a alguno de sus extremos a la carrera. Y tuvo un arquero que se encargó de cuidar el cero, poniendo el pecho (literalmente) en sendos mano a mano frente a Estigarribia y González.

El complemento siguió por el mismo camino, con la visita siendo protagonista y Alvarado sin poder manejar el partido. Como en la ida en Tucumán, Pedro Fernández se convertía en figura y frustraba los ataques rivales. Con el correr de los minutos, recuperó la pelota el local y se sintió más cómodo, incluso lastimó por las bandas con Cáceres y con un mano a mano de Malagueño que perdió con el achique de Arce. Aplomado, firme, el "torito" se afirmó en el medio y casi lo empieza a liquidar con Cadenazzi que controló de pecho y le pegó a la parte externa de la red. A esa altura, los de Coyette merecían el segundo, una buena acción de Jaurena lo puso a Cáceres contra Arce, el arquero falló y el lateral uruguayo, de derecha y con el arco libre, le erró por centímetros.

Los cambios le empezaron a dar resultado a De Muner y fue por el empate. Pero la única forma que encontró fue con centros cruzados que no alcanzaron a conectar o bajaron y nadie alcanzó a empujar por adentro. Alvarado descansaba en su goleador, que ganó todo lo que llegó por arriba y pivoteaba para darle aire a su equipo. En tiempo de descuento, pasó mucho. Lo tuvo Vella con un buen enganche y un remate bombeado que superó a Fernández y explotó en el travesaño. Del otro lado, Navarro metió un cambio de frente bárbaro en un tiro libre, Cáceres de primera la puso adentro del área y Robertino Giacomini volvió al gol empujándola y llevando tranquilidad. Triunfazo de Alvarado, para acomodarse de nuevo, para recuperar la memoria y para bajar a uno de los candidatos.

Síntesis

Alvarado (2): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Franco Malagueño, Julián Vitale y Sebastián Jaurena ; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 33' Leandro Navarro por Astina, 37' Agustín Irazoque y Robertino Giacomini por Jaurena y Vidal, y 42' Mauro Valiente por Cadenazzi.

San Martín (Tucumán) (0): Ignacio Arce; Juan Orellana, Hernán Pellerano y Maximiliano Martínez; Nicolás Sansotre, Matías Ballini, Daniel González y Lucas Diarte; Ariel Chaves; Leandro Vella y Marcelo Estigarribia. DT: Pablo De Muner.

Cambios: ST 14' José Luis Sinisterra por Ballini, 27' Rodrigo Herrera y Lucas González por Orellana y D.González, 35' Lucas Cano y Nicolás Moreno por Estigarribia y Chávez.

Goles: PT 3' Cadenazzi, de penal (A)

Árbitro: Bruno Bocca.

Estadio: “José María Minella”.