Quilmes se despidió con la frente alta

Se puede quedar sarisatisfecho el hincha de Quilmes, que se sintió representado por sus jugadores hasta el último partido, que no alcanzó, que el título de conferencia y la de jugar por el ascenso quedó a un pasito, pero que redondeó una temporada por encima de las expectativas, que nunca se guardó nada, peleó hasta el final y casi da otro golpe con Villa Mitre de Bahía Blanca que le ganaba por 20, lo equilibró, pero los del sur de la provincia terminaron ganando 78 a 73 para quedarse con la Conferencia Sur y definirán el campeón de la Liga Argentina y el boleto a la Liga Nacional.

El corazón le ganó a la cabeza y, en ese final, parejo, donde era clave pensar, Quilmes se dejó llevar por esa ambición y esas ganas de ganar que lo trajeron hasta esta instancia. Y que también le permitieron llegar con vida al final del partido, porque cuando se fue al vestuario abajo por 48 a 28, ni el más optimista de los hinchas "cerveceros" hubieran soñado ese descenlace. Ya en el cuarto inicial, se notó que estaba mejor Villa Mitre, lo maniató en defensa y encontró buenas opciones de tiro. De todas maneras, no fue nada, lo peor para los marplatenses llegó en el segundo parcial, cuando Gutiérrez encaminó a lo bahienses que se despegaron en el marcador, lastimaron abajo de las tablas y de larga distancia, los de Gelpi no encontraron resquicios en ataque y esos 20 puntos de diferencia, en una serie tan pareja, parecían ser demasiados.

Pero si hay algo que le sobra a Quilmes, más allá del juego que puede aparecer o no, es el corazón. Empezó de atrás para adelante, jugó al límite de la falta, pura intensidad, no dejó organizar a los "villeros", a su vez fue subiendo los porcentajes en ataque y la confianza en alza le permitió un categórico 23-7 en el chico que alcanzó el objetivo de llevar a otro final cerrado (55-51). El "cervecero" se mantuvo en ese ritmo a la vuelta del último descanso corto y logró pasar al frente, lo que suponía un envión determinante para la recta decisiva del encuentro. Pero Villa Mitre mostró jerarquía para bajar un cambio, pensar, tranquilizarse y darse cuenta que tenía una chance más. Y la aprovechó, no dejó pasar algunos errores marplatenses y volvió a tomar la delantera, aunque no había un dominador, podía pasar cualquier cosa. Villa Mitre detuvo a Brown y Quilmes se nubló, no encontró puntos en ese cierre y se apuró con tiros externos que no entraron y le dieron la posibilidad a los bahienses de definir desde la línea, ganar la Conferencia Sur y sacar boleto a la final de la Liga Argentina, donde dirimirá con Unión de Santa Fe, quién será el nuevo equipo en la Liga Nacional la próxima temporada.

Síntesis

Villa Mitre (Bahía Blanca) (78): Gutiérrez 21, Harina Martini 9, Amigo 20, Heinrich 18 y Bollo Suárez 1 (FI); Cecchi 6 y Martínez 3. DT: Lisandro De Tomasi.

Quilmes (73): Gago 16, Pelorosso 11, Ortiz 20, Merchant 7 y Brown 17 (FI); Marquardt 0, Reinick 2 y Skidelski 0. DT: Manuel Gelpi.

Parciales: 21-15, 48-28 y 55-51.

Árbitros: Diego Rougier, Raúl Sánchez y Maximiliano Cáceres.

Estadio: Polideportivo “Ángel Cayetano Arias”, de Viedma.