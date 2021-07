"Me voy, no me busques": el mensaje que un adolescente le dejó a su mamá para escaparse de casa

Un adolescente de 15 años es intensamente buscado por estas horas por una familia del barrio Libertad después de que escapara de su casa en la tarde del viernes y se perdiera todo tipo de comunicación.

"Me voy, no me busques", fue la breve nota que dejó escrita Alejandro Ojeda, quien posee un retraso madurativo, para avisarle a su mamá que se iba del domicilio ubicado en la zona de Tandil al 100.

Frente a ello, la mujer radicó de inmediato la denuncia por averiguación de paradero en la comisaría sexta y se inició una causa investigativa en la que interviene el fiscal de turno, Alejandro Pellegrinelli.

Fuentes policiales detallaron al respecto a 0223 que el joven es de "contextura delgada, tez trigueña, cabello corto negro, vestía campera tipo militar con capucha, pantalón color negro, zapatillas color negras". Además, a partir del relato de la madre, precisaron que el adolescente se fugó con sus juguetes y su mascota, un perro caniche de tez blanca.

Ante cualquier información de interés, la comunidad se puede comunicar directamente al teléfono 470-1168 que pertenece a la comisaría sexta, de República del Líbano N°1130, o a la central de emergencias del 911.