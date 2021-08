Belén Casetta: "Me quiero olvidar de esto lo más rápido posible"

No fueron Juegos Olímpicos fáciles para nadie. Sobre todo para los deportistas que llegaron, en muchos casos, sin la preparación esperada, después de un año y medio de pandemia, de muchas restricciones. Y encima, en Tokio viven sometidos a pruebas de coronavirus para descartar un contagio que pueda afectar a otros competidores. En ese contexto, la previa a las competencias se vive con mucho nerviosismo y eso reconoció Belén Casetta, la atleta marplatense que participó en los 3000 metros con obstáculos y finalizó en la duodécima posición, en su segunda participación.

Sin pelos en la lengua, con signos de tristeza, la marplatense expresó toda la frustración por su desempeño en la prueba de 3000 metros con obstáculos en los Juegos Olímpicos de Tokio y advirtió que su penúltima ubicación en la serie clasificatoria obedeció a una molestia muscular. “Se me contracturó el gemelo derecho y no pude más. Sólo quise terminar” comentó la atleta de 26 años, que finalizó en la duodécima posición con un registro de 9' 52" 89/100, lejos de la ganadora, la oriunda de Bahrein, Winfred Yavi.

“Siento bronca porque justo esto me pasó acá” indicó la poseedora del récord nacional y sudamericano de la distancia, con un tiempo de 9' 25" 99/100. “Me quiero olvidar de esto lo más rápido posible”, dijo Casetta, para manifestar también que vivió una “sensación estresante” durante su estadía en la Villa Olímpica de la capital japonesa, a partir de la situación que se dio con su colega Germán Chiaraviglio, quien arrojó resultado positivo en coronavirus y no pudo competir en salto con garrocha. “Tuve nervios todos los días para que no me diera (resultado) positivo (de coronavirus). Ahora me vuelvo a casa y quiero olvidarme de todo”, insistió en conferencia de prensa, apenas concluida la prueba.