Belén Casetta tuvo una molestia física, fue 12° en su serie y no accedió a la final

La atleta marplatense Belén Casetta afrontó su segunda participación olímpica, con la prueba de 3.000 metros con obstáculos femeninos, donde no pudo acceder a la final, luego de culminar 12° entre 14 competidoras en la serie 1. Luego, en declaraciones a la TV, explicó entre lágrimas que sintió de entrada una molestia en el gemelo de su pierna derecha.

Bajo un sofocante calor en la mañana de Tokio (32° al momento de la competencia), la entrenada por el español Antonio Serrano tuvo un tiempo de 9m52s89, casi idéntico al obtenido en los Juegos de Río de Janeiro 2016 (9m51s85), donde fue 45° en la general. Pero la marplatense, que de entrada estuvo en el pelotón final, tampoco pudo acercarse a su mejor marca de la temporada (9m45s79) y, más lejos aún, de su récord personal (9m25s99) obtenida cuando llegó a la final del Mundial de Londres 2017.

"Se me agarró el gemelo...cuando me desprendí del pelotón, se me agarró", expresó la marplatense en declaraciones al canal TyC Sports, entre lágrimas. Esa dificultad física atentó contra sus expectativas. "Son cosas que pasan en la carrera...", añadió, invadida por la emoción, con bronca por lo sucedido.

Winfred Yavi, de Bahrein, ganó la serie con un tiempo de 9m10s80. Además, clasificaron la ugandesa Peruth Chemutai (9m12s72) y la estadounidense Emma Coburn (9m16s91).

Casetta había llegado con el peor registro de la temporada entre sus trece contrincantes. Así y todo, luchó hasta el final con la entrega que se le caracteriza. Con una molestia a cuestas, de todos modos logró finalizar la prueba.

En dicha serie, clasificaban los tres mejores tiempos, más los seis mejores de la general.