El 80% del personal de salud padece estrés crónico

Un estudio realizado en el peor momento de la pandemia a 300 trabajadores de la salud del Hospital Bernardo Houssay da cuenta que el 80% del personal posee estrés crónico o burnout (cerebro quemado), debido al cansancio mental que deben atravesar a diario los trabajadores.

“Es algo que no se habla y que se va a seguir padeciendo, aunque aflojó un poco con la vacunación pero lamentablemente ya se hizo crónico. Y tiene consecuencias físicas, psicológicas y laborales. Esto es algo que no se habla. El recurso humano es finito. En el peor momento de la pandemia, el año pasado, renunciaron 10 médicos en un mes”, expresó en diálogo con 0223, la licenciada María Herrero, psicóloga y especialista en Gestión de Calidad Hospitalaria del Hospital Houssay, perteneciente a Pami.

Para Herrero, la situación de estrés crónico se ve agravada por una "gran soledad y la desconfianza de los familiares de los pacientes ha crecido notablemente, porque al no poder dejar ver a sus seres queridos, creen que somos los malos de la película. Nosotros estaríamos muy agradecidos de que puedan verlos pero no se puede. Incluso muchas enfermeras prestan sus celulares y sus paquetes de datos para que hagan videollamadas. Porque sabemos que el contacto con sus familiares es importante. Es una situación de angustia que solo la sabe el que la vivió", analizó.

El trabajo, realizado en octubre y noviembre del 2020, busca visualizar el impacto de la pandemia en el personal que ejerce sus funciones en el centro hospitalario y abarca desde seguridad en las puertas hasta los terapistas. La realización de un estudio en la Escala de Maslow, la única científicamente permitida para analizar el estrés extremo, serán presentados inclusive en el Congreso de Psicología que se espera vuelva a realizarse en Mar del Plata en octubre próximo.

En ese marco, Herrero manifestó que muchos profesionales y trabajadores han llegado a su pico máximo de cronicidad y que esta situación la sufrieron principalmente los médicos más jóvenes, con pocos años de experiencia. “Cuando se replantean su trabajo. Cuando ya pasaste la irritabilidad, angustia, ansiedad, tratamientos psicológicos, medicación, falta de ganas de trabajar, te cuestionás tu rol” , evaluó y explicó que "antes un médico en UTI salvaba el 70% de las vidas y ahora se mueren por momentos el 98% o están mucho tiempo dando vueltas por distintas áreas. La mortalidad aumentó de manera estrepitosa”.

“Es un estrés que tiene consecuencias de las que no se habla”, afirmó Herrero y explicó: “Los pacientes conviven con nosotros las 24 horas, todo el tiempo que están acá. Y nuestro hospital, al ser de Pami tiene la característica especial de contar con pacientes con internación prolongada y requerimientos psíquicos y físicos más importantes que en otros hospitales”.

Además de los pacientes, hoy el personal de salud también carga en sus hombros la responsabilidad de contener y entender a las familias: “El aislamiento genera que vos como familiar traigas a tu ser querido y no lo veas más. Tu afecto queda en manos nuestras, el tiempo que sea y vos quedaste afuera con toda la incertidumbre. Entonces la desconfianza para con el personal ha crecido porque hay gente que da hasta tres hisopados negativos y luego positivo. Y es lógico que el familiar se preocupe, que se pregunte por qué da negativo y luego positivo; creen que se contagiaron acá, creen que no los estás atendiendo bien…es normal, pero el familiar antes no cuestionaba la praxis médica porque la veía”, razonó.

“El estrés entonces es desde lo psicológico a lo físico. Hemos tenido médicos con ataques de pánico en los pasillos. Por suerte a través de Pami, hicimos un convenio con la Universidad Atlántida Argentina y tenemos asistencia psicológica grupal e individual para todo el personal de manera permanente”, remarcó, aunque evaluó que aún falta contrarrestar la falta de descanso por imposibilidad de vacaciones, por cobertura de licencias ante covid, más los nuevos requerimientos de cada labor, que dificultan la situación.

Por último, sostuvo que gracias a la vacunación “el panorama ha mejorado notablemente”, no se olvida que “hace dos meses el 100% de los hisopados daban positivos” y que “el 98% del personal ya tuvo covid y más de una vez”, completó Herrero.