Personal de salud hizo un nuevo abrazo solidario al Higa: piden a Kicillof "que resuelva el conflicto"

Personal de salud autoconvocado del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), realizó este miércoles una nueva jornada de protesta -que ya lleva tres días de acampe- y hasta el momento no ha recibido respuestas concretas por parte de las autoridades sanitarias, que por estos momentos determinan futuras restricciones ante el brutal crecimiento de contagios por Covid.

En diálogo con 0223, Rocío Talma, licenciada en enfermería del Higa, volvió insistir por la "intervención urgente" de las autoridades provinciales y cuestionó en parte la falta de apoyo de los gremios de la salud.

"Ayer junto a la Casa del Trabajador hemos enviado una solicitud para el ministro de Salud (Daniel Gollán) y del Gobernador (Axel Kicillof) para que intervenga y resuelva en este conflicto. Nosotros somos trabajadores y no tenemos sueldos de sindicalistas", expresó.

En ese marco, cuestionó a los gremios de la salud "que no sabemos si tienen algún arreglo interno y no están acá. Los invitamos a las asambleas y nos dicen que como no convocaron ellos, no darán apoyo. Nosotros somos trabajadores y por algo pagamos la cuota sindical", aseveró.

Por otra parte y ante la elevada curva de contagios, Talma expresó que por tal motivo los trabajadores quieren "que esto se resuelva urgente" y mencionó distintas mejoras "para llegar al pico de la ola provistos de materiales, de recursos humanos, de descanso y con condiciones de medo ambiente digna. El plan de lucha sigue hasta que no haya respuesta", concluyó.