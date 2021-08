Una cervecería te regala una pinta si estás vacunado contra el Covid-19

Para incentivar la vacunación contra el coronavirus, sobre todo a los más jóvenes, una cervecería de la zona de Güemes regala este miércoles 11 y jueves 12 de agosto, una pinta a todos los clientes de entre 18 y 35 años que estén inmunizados con al menos una dosis.

Damián Vaca, propietario de la cervecería Lebron, de Rawson 1471, contó a 0223 que el objetivo asimismo es “adelantarse” a lo que ya se practica en Europa y que podría establecerse en el país: la imposición a estar vacunados para ocupar una mesa en un espacio cerrado.

“Sabemos que en algún momento se va a pedir que tengas un certificado para entrar a los bares, por lo que iniciamos esto como un puntapié. Esto tiene un costo económico para nosotros y vamos a ver cómo sale pero la idea es que tal vez otras cervecerías más se sumen”, expresó Vaca.

El empresario cervecero contó que desde que comenzó a difundirse esta promoción, muchos jóvenes admitieron a través de las redes su decisión de no vacunarse. “Nos dicen que no quieren porque no es segura o que las vacunas no son buenas, algo que ya está comprobado científicamente que no es así”, evaluó.

El bar cuenta con cervecería artesanal de elaboración propia y “canillas” invitadas de reconocidas marcas del país, además de gastronomía de comida rápida.

Los interesados pueden acercarse con el cartón o la aplicación de “Vacunate Buenos Aires”, para comprobar que tiene al menos una dosis de la vacuna contra el Covid.