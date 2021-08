Tiene 12 hijos y perdió casi todo en un incendio: necesita ayuda para reconstruir la casa

Una familia del barrio Belgrano perdió casi todo en un incendio que azotó a su casa en la tarde del viernes y ahora depende de la solidaridad marplatense para salir adelante del difícil momento que les toca atravesar.

El fuego se desató pasadas las 18 en una vivienda ubicada en 234 y 35. Si bien la familia se encontraba en el hogar cuando empezó a gestarse el foco ígneo, no hubo que lamentar víctimas de consideración.

Olga Velázquez, la mamá de los niños, dijo a 0223 que solamente su pareja sufrió algunas heridas en la cara y en los brazos cuando trataba de extinguir los primeros indicios del fuego en una de las habitaciones de la casa.

"Mi marido entró a la pieza, y de la desesperación, al no saber qué hacer, empezó a tirar agua, y una de las llamas le alcanzó la cara pero por suerte no fue nada grave", comentó, al revivir el dramático episodio que por poco no terminó en tragedia.

La mujer dijo que fue una de sus hijas las que advirtió la situación. "Habíamos llegado de trabajar y nos sentamos a tomar unos mates. Fue una de las nenas que empezó a gritar 'fuego, fuego' y cuando quisimos acordar no nos dio tiempo a nada", lamentó.

Olga pidió ayuda con tirantes o tables para poder reconstruir parte de los techos, uno de los sectores más afectados del hogar. También solicitó ropa para los hijos de menor edad. De los 12, el más chico tiene 3 años pero también vive en el lugar un nieto de apenas seis meses.

Cualquier persona interesada en colaborar con la familia del barrio Belgrano puede comunicarse al 223 538-8920 para coordinar la entrega de una donación.