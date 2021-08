Kreplak prometió un récord de vacunados, cruzó a Montenegro y anticipó un verano con "todas las actividades"

El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, recorrió este martes Mar del Plata y ratificó su expectativa de poder vivir una temporada de verano con "todas las actividades" mientras avanza por esta fecha la campaña de vacunación para frenar la posible llegada de la tercera ola a través de la variante Delta del Covid-19.

"Hay que avanzar despacito con la apertura: si mañana no respetamos las distancias en las escuelas, vamos a tener un rebrote. Hay que seguir cuidándonos y vacunar a gran velocidad y así seguramente vamos a tener un verano con todas las actividades y si no es así con la mayor parte de las actividades troncales de la economía local", afirmó el funcionario de Axel Kicillof, ante la consulta de 0223.

El titular de la cartera sanitaria destacó el "enorme esfuerzo" que hizo su gestión para evitar un colapso sanitario en plena pandemia y aseguró que la ciudad era una de las jurisdicciones con "más probabilidades" de contar con un sistema de salud que "no alcance a atender a los y las vecinas de este distrito así como a los de alrededor". "Por el nivel de eficacia de las vacunas, tenemos expectativas de lograr avanzar, con cuidado y gradualmente, con la reapertura de actividades", ratificó.

"Estamos lejos de volver a tener la cantidad de atención exuberante que hubo en la segunda ola del coronavirus. Hoy la letalidad está llegando a 1, que es casi cuatro veces menos que en la ola anterior y eso es por la vacunación. Si h ubiera una tercera ola, es improbable reforzar el sistema de salud", dijo, al descartar un posible refuerzo de alguna estructura sanitaria en la ciudad de cara al verano.

Kreplak reiteró que es "exitoso" el plan de inmunización que lleva adelante la Provincia y prometió otro nuevo "récord de vacunados" en 24 horas para los próximos días. "Estamos viendo una reactivación económica muy grande y Mar del Plata debe ser parte de esto", instó el hombre del gobernador que estuvo acompañado por la concejala del Frente de Todos, Virginia Sivori, y el titular de la Región Sanitaria VIII, Gastón Vargas.

El ministro no perdió la oportunidad de criticar a Guillermo Montenegro así como al resto de los intendentes que no brindaron un "acompañamiento" con algunas medidas restrictivas que definía la Provincia para contener el avance del Covid-19. "Nosotros siempre fuimos cuidadosos y nos destacamos por ser cautelosos. Sabíamos que se jugaba muchísimo con esta pandemia", aseveró, y agregó: "Todas las apuestas eran que no iba a alcanzar el sistema de salud pero a pesar de la falta de acompañamiento hemos logrado que eso no sucediera".

Dudas con la Delta, nueva ambulancia y obras para el Higa

Kreplak relativizó, por el momento, el desembarco de la variante Delta en el país en forma de "circulación comunitaria": "Hubo un rebrote muy grande en el hemisferio norte pero todavía eso no lo vimos en América del Sur y nos llena de interrogantes. Es cierto, también, que en el hemisferio norte la variante predominante era la británica mientras que acá, en el sur, las que más circulaban era la Manos y la Andina, así que seguimos viendo qué pasa en la región para saber si al final hay o no una tercera ola".

En su paso por la ciudad, el funcionario bonaerense hizo entrega de una nueva ambulancia para la Región Sanitaria VIII, entregó equipamiento para el Hospital Materno Infantil Don V. Tetamanti y anunció una serie de obras en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende.

La unidad de emergencias representa una inversión de 13 millones de pesos e incluye, en sus instalaciones, un respirador, electrocardiógrafo, incubadora y otros dispositivos de alta complejidad, según consignó el ministro. "Estamos contentos de entregarla y haber sido parte del proceso de trabajo y el crecimiento del sistema de salud", resaltó.

Y en referencia a los trabajos para el Higa, anticipó que comenzarán en dos semanas y que permitirán realizar la construcción que se necesita para que haya un resonador en el lugar. "Esto es algo indispensable para el hospital pero lamentablemente fue una obra que abandonó la gestión anterior y se dejó de ejecutar", apuntó Kreplak.