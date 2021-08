Colegios reclaman "presencialidad completa": "Da bronca que acá no haya"

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada (Aiepba) exigió que en la Provincia de Buenos Aires se adopte una modalidad de "presencialidad educativa completa" a raíz de la baja de casos de coronavirus que se sostiene hace meses y advirtieron que con los protocolos actuales que autorizó la administración de Axel Kicillof gran parte de los estudiantes solo tienen clases presenciales cada 15 días.

"La gran mayoría de los alumnos tienen presencialidad cada dos semanas; es muy minoritaria la cantidad de escuelas que tienen presencalidad en forma normal todos los días. Es un tema que hay que poner sobre la mesa, y más aún en un momento donde se discute la presencialdiad en el fútbol. No puede ser que la educación siga en una etapa de plena pandemia", apuntó Martín Zurita, secretario ejecutivo de la entidad.

El referente de la institución recordó que en Capital Federal y Mendoza se retomó este tipo de presencialidad y aseguró que en esos lugares no hubo un impacto para la situación epidemiológica en el contexto de la pandemia. "No me gusta comparar pero la verdad que es inevitable, y da bronca porque no pudimos tener clases normales cuando los indicadores sanitarios demuestran que no ha ocurrido nada malo", apuntó.

En declaraciones a 0223 Radio, el titular de Aiepba garantizó un "estricto" cumplimiento de los protocolos en cada uno de los establecimientos educativos e insistió en que "está probado que las escuelas cumplieron con la reglamentación a rajatabala". "Por eso los índices de contagiosidad son tan bajos", dijo, y consideró que para avanzar hacia la presencialidad plena no solo hay que tener en cuenta estos índices sino "las consecuencias sociales, educativas y psicológicas".

Para Zurita, se debe "priorizar la gran preocupación que hay en todos por el sistema educativo" y las consecuencias del aislamiento que obligó la emergencia sanitaria. "Muchas familias están pidiendo esto. Después hay que ver si este tipo de presencialidad es optativa u obligatoria pero por lo menos hay que dar la posibilidad. Creemos que se puede y debe darse esta discusión en la Provincia", manifestó.

Respecto del protocolo vigente en el Plan Jurisdiccional, el referente del sector también cuestionó que cada uno de los docentes sean considerados como parte de la misma "burbuja" de aislamiento del aula donde da clase. "Eso relentiza mucho el proceso de aprendizaje porque cada vez que hay casos sospechosos, el docente debe estar aislado hasta que se demuestre lo contrario, y entonces en los casos de docentes que comparten cursos se interrumpe mucho el proceso educativo", fundamentó, sobre la crítica.