Juana Barrionuevo quedó entre las 12 de la Selección U16

Todo develado en la Selección de Sandra Pavón, quien confirmó la lista final para el torneo continental de Guanajuato, México, desde el lunes 23. El objetivo: la clasificación al Mundial U17 del año próximo. Entre las 12 definitivas, está la marplatense Juana Barrionuevo, que comenzó en Unión y actualmente defiende los colores de Peñarol.

Luego de varias concentraciones y en esta última reunión de trabajo que arrancó el lunes 9, Pavón se inclinó por el siguiente plantel: Alma Bourgarel, Juana Amaya; Gianella Espedale, Dagmar Hentschel, Juana Barrionuevo; Morena Biocca, Lara Guglielmi, Victoria Fontana; Malena Maggi, Angelina Giacone, Delfina Cergneux y Nerea Lagowski. De esta forma, las jóvenes que quedaron desafectadas fueron Kiara Anfuso, Paula Santini, Natalia Cullen y Magalí Peralta.

Esta camada con talento y de buena proyección ha mostrado un avance notorio a medida que fueron pasando los entrenamientos. Con la dirección de Sandra, junto a sus dos asistentes, Lali González y Agustín Lukac, se ha guiado a esta importante base de jugadoras que son parte del plan llamado a potenciar al básquet femenino, el PNF. Hacia eso apunta el desarrollo, y el Premundial de Guanajuato será uno de los escenarios en el que empezará a volcarse todo el trabajo que se viene realizando en este tiempo. Como dato, esta camada tuvo su última competencia oficial en el 2019, antes de la pandemia y en el Sudamericano U14. De aquel equipo que jugó en Barranquilla y fue subcampeón sudamericano, se repiten ocho nombres (Amaya, Bourgarel, Espedale, Fontana, Giacone, Guglielmi, Hentschel y Maggi).

Argentina integrará el Grupo B en el que estará emparejada con el seleccionado anfitrión, Chile y Estados Unidos. En el Grupo A estarán Brasil, Costa Rica, Canadá y Puerto Rico. El rival del debut será México, el lunes 23 a las 22.30 horas de nuestro país; luego el recorrido seguirá ante Chile (martes 24, a las 19.30) y el grupo se cerrará contra Estados Unidos (miércoles 25, a las 19.30).

Tras la primera fase, todos los equipos jugarán instancia de cuartos de final cruzando entre zonas según la ubicación que tuvieron en sus respectivas divisionales (1A vs 4B, 2A vs 3B, 3A vs 2B y 4A vs 1B). Los ganadores de esos cruces, que en consecuencia se clasificarán a semifinales, también se adjudicarán su pase al Mundial U17 del año próximo. Los cuartos se jugarán el viernes 27, semifinales el sábado 28 y la final se llevará a cabo el domingo 29.

Selección Argentina - Premundial U16 de Guanajuato

Juana Amaya | Harrod's - Base

Juana Barrionuevo | Peñarol - Base/Escolta

Morena Biocca | Vélez Sarsfield - Escolta/Alera

Alma Bourgarel | Country CIB Banfield - Base/Escolta

Delfina Cergneux | Tomás de Rocamora - Ala pivote/Pivote

Gianella Espedale | Centro Español de Plottier - Base

Victoria Fontana | Vélez Sarsfield - Alera/Ala pivote

Angelina Giacone | Talleres RPB - Alera/Ala pivote

Dagmar Hentschel | Obras Basket - Escolta/Alera

Nerea Lagowski | Talleres RPB - Pivote

Lara Guglielmi | Club Villa del Parque de Necochea - Alera/Ala pivote

Malena Maggi | Harrod's - Alera/Ala pivote