Mar del Plata no afloja y sigue marcando el camino

Se disputó la Fecha 8 del Torneo Clasificatorio, donde Mar del Plata Club sigue mirando a todos desde arriba después de vencer a San Ignacio. En un partidazo, Los Cardos venció a Sporting en el último suspiro, y Universitario se impuso ante Comercial.

Mar del Plata Club sigue empedrando su camino con victorias, y esta vez la víctima fue San Ignacio, el anteúltimo en la clasificación. El resultado reflejó el presente de ambos conjuntos, con un tanteador de 50 a 19 a favor de los de Santa Celina, que hicieron de locales en Valle Hermoso.

Los Cardos consiguió un agónico triunfo frente a Sporting en el Pasaje Los Laureles, en donde los locales se quedaron con el partido por 29 a 28. En la última jugada, un penal frente a los palos decantó el marcador para el lado del "Verde", que fue corriendo de atrás durante todo el cotejo.

El otro gran ganador de la fecha fue Universitario, que en el Barrio Libertad venció a Comercial por 51 a 8, en una gran demostración ofensiva de los dirigidos por Silvio Ercolano. El visitante sigue sin sumar en el torneo.

Con estos resultados, y a falta de dos fechas, Mar del Plata Club, Sporting, Los Cardos y Universitario se aseguraron su lugar en las semifinales. Sólo falta ver en qué posición terminarán para determinar los cruces.

Torneo Clasificatorio

Mar del Plata Club 50 - 19 San Ignacio

Mar del Plata Club 45 - 26 San Ignacio (Preintermedia)

Mar del Plata Club 43 - 17 San Ignacio (Intermedia)

Mar del Plata Club 17 - 20 San Ignacio (M-19)

Los Cardos 29 - 28 Sporting

Los Cardos 15 - 13 Sporting (Intermedia)

Los Cardos 49 - 1 Sporting (Preintermedia)

Los Cardos 20 - 11 Sporting (M-19)

Universitario 51 - 8 Comercial

Universitario 21 - 14 Comercial (Intermedia)

Universitario 54 - 5 Comercial (Preintermedia)

Universitario 28 - 14 Comercial (M-19)

Tabla de Posiciones

Mar del Plata Club...39 pts

Los Cardos...24 pts

Sporting...22 pts

Universitario...22 pts

San Ignacio...11 pts

Comercial...0 pts

Próxima Fecha

Los Cardos vs Universitario

Sporting vs Mar del Plata Club

San Ignacio vs Comercial

Grupo 2

Los 50 20 - 31 Pueyrredón

Los 50 27 - 19 Pueyrredón (Intermedia)

Unión del Sur 6 - 50 Uncas

Unión del Sur 10 - 17 Uncas (Intermedia)

Unión del Sur 7 - 12 Uncas (Preintermedia)

Campo de Pato 22 - 14 Biguá

Campo de Pato 22 - 39 Biguá (Intermedia)

Tabla de Posiciones

Uncas...31

Biguá*...16

Pueyrredón...14

Los 50...5

Unión del Sur*...5

* Tienen un partido menos

Próxima Fecha

Pueyrredón vs Unión del Sur

Uncas vs Biguá

Los 50 vs Campo de Pato (Amistoso Obligatorio)

Torneo Desarrollo

Camarones 0 - 10 Pampas

Miramar 21 - 24 Necochea