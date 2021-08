Increíble: jugaban al fútbol en la plaza y tuvieron que salir corriendo por un remolino de viento

Parece sacado de una película de Hollywood pero es cierto y pasó en Mar del Plata: este jueves por la tarde, durante el fuerte período de inestabilidad climática que azotó a Mar del Plata, un remolino de viento irrumpió en un plaza del barrio Santa Mónica y frenó el partido de fútbol que disputaban unos adolescentes.

"Había cinco o seis chicos en ese momento. Fue la novia de uno de ellos la que alcanzó a filmar pero porque estaban jugando. No se imaginaron que iba a pasar eso. Fue de un momento para otro", reconoció a 0223 Samanta, la mamá de Gael, uno de los nenes que jugaba en la plaza ubicada en Almafuerte y Misiones.

En el video que se hizo llegar a este medio se puede apreciar el momento en donde se desata un vendaval que obliga a los chicos a alejarse de la canchita de fútbol. Inclusive, en pocos segundos se advierte la formación de un remolino de viento que avanza sobre la plaza.

"Se rompió un árbol y quedaron varias cosas rotas. Hizo bastantes destrozos esto. Pero gracias a Dios no se lastimó nadie. Están todos bien. Mi hijo y sus amigos no lo podían creer", reconoció la mama, al reconstruir una escena que casi no tiene antecedentes en la ciudad.

Durante el momento de mayor auge del viento, este medio también había dado a conocer en la tarde del jueves el video de la formación de una pequeña tromba marina en la zona de La Perla, gracias a un vecino que vive frente a la Plaza España que captó el breve instante.

A pesar de que no hubo consecuencias de gravedad, todavía se acusan algunas secuelas del paso de las ráfagas. Hubo voladuras de techos en casas de San José y Faro Norte pero en este último barrio, la familia damnificada sufrió importantes daños en la estructura del domicilio y está en busca de donaciones de materiales para poder reconstruir su vivienda.