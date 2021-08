Gago, tras la derrota con River: "Tuvimos errores que fueron clave"

Fernando Gago se refirió en conferencia de prensa a la derrota de Aldosivi ante River, anoche, 2 a 0 en el Monumental.

"Fue un partido difícil, sabíamos que era un rival complicado. Hay que seguir y descansar. Al estar perdiendo por un gol y quedar con un jugador menos en el primer tiempo (roja a Fabricio Coloccini a los 31´), se le hizo difícil al equipo jugarle a River", señaló el entrenador.

"Enfrentar a un equipo como River, con tantos jugadores de jerarquía, de por sí es muy difícil y mucho más cuando te expulsan un jugador, pero habrá que rescatar lo positivo que pudo haber dejado esta derrota", amplió el exvolante de Boca Juniors.

Gago, de todos modos, supo reconocer las falencias: "Tuvimos algunos errores que fueron clave en situaciones de juego, que no nos dio confianza en el once contra once. Se cometieron errores en la contención y en la defensa, que son temas a corregir".

"Cosas positivas siempre se rescatan. Obviamente hay cosas para mejorar. El equipo en los últimos 7 minutos tuvimos un poco más de juego, pero el rival te somete y te lleva a jugar de otra forma", expresó Gago sobre lo que pudo rescatar.

El exReal Madrod reconoció: "No lo habíamos planeado de esta forma al partido, tampoco en el juego once contra once, nos faltó volumen de juego. Después nos replegamos bastante, le dejamos la pelota al rival y ante un equipo de esta jerarquía, te lastima".

Fernando Gago, por último, explicó por qué dejó incluso hasta el segundo tiempo a los tres delanteros, cuando otro DT tal vez habría reforzado el mediocampo al quedar con diez jugadores: "Porque pensé que podíamos llegar a tener alguna opción con Martín (Cauteruccio) y Fede (Andrada), en el posicionamiento de ellos, generar una opción ofensiva de los tres, de cortar el partido al no tener circulación, y ver si con ellos podíamos alcanzar un gol. Creía que el partido nos podía dar una posibilidad de contraataque con el rival en ofensiva. Después los cambios también fueron pensando en que teníamos un partido el domingo, con jugadores golpeados", finalizó.