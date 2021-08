Mar del Plata Club festejó en el clásico ante Sporting

Se jugó la novena fecha del Torneo Clasificatorio, en donde el partido estelar fue el clásico que disputaron Sporting y Mar del Plata Club, que terminó con victoria del equipo de Santa Celina, que viene puntero e invicto. Por su parte, Universitario se llevó un triunfo valioso en su visita a Los Cardos, mientras que San Ignacio venció a un Comercial que no levanta cabeza.

Los reflectores de esta fecha apuntaron a la Villa Marista. Es que el local, Sporting, recibía al puntero e invicto Mar del Plata Club, que siguió alimentando su senda ganadora a costa de su eterno rival. Es que el club de Santa Celina tuvo que trabajar, y mucho, para llevarse un gran triunfo en el clásico por 30 a 22, que sirvió para la estadística y no mucho más, ya que ambos conjuntos ya están clasificados a semifinales y al Regional Pampeano.

Los otros dos clasificados al Regional Pampeano A son Los Cardos y Universitario, que se enfrentaron esta tarde en Tandil. Los del Barrio Libertad volvieron con un triunfazo del Pasaje Los Laureles, ya que vencieron a los locales por 10 a 7 y se subieron al segundo escalón de la tabla de posiciones, como únicos escoltas de "Mardel".

San Ignacio fue el otro equipo ganador de esta fecha. En su casa de Valle Hermoso recibió a Comercial, y fue un contundente triunfo el de los locales por 51 a 20 frente al equipo de Sierra de los Padres, que no conoció la victoria en lo que va del campeonato. Cabe destacar, que estos dos equipos jugarán un Reclasificatorio con los dos primeros del Grupo 2, por los dos pasajes que quedan al Regional Pampeano A.

El Grupo 2 sigue con su tónica habitual, en donde Uncas sigue imparable. Recibió a su escolta Biguá en su casa y lo venció por 23 a 19. Por su parte, Unión del Sur consiguió un muy buen triunfo fuente a Pueyrredón por 27 a 22 y completó el panorama de este Torneo.

Resultados

Grupo 1

Sporting 22-30 Mar del Plata Club

Sporting 10-10 Mar del Plata Club (Intermedia)

Sporting 10-11 Mar del Plata Club (Preintermedia)

Sporting 9-14 Mar del Plata Club (M-19)



Los Cardos 7-10 Universitario

Los Cardos 41-0 Universitario (Intermedia)

Los Cardos 64-12 Universitario (Preintermedia)

Los Cardos 38-35 Universitario (M-19)



San Ignacio 51-20 Comercial

San Ignacio 36-40 Comercial (Intermedia)

San Ignacio 26-21 Comercial (Preintermedia)

San Ignacio 48-7 Comercial (M-19)



Posiciones

Mar del Plata Club.............43 pts

Universitario.......................26 pts

Los Cardos........................24 pts

Sporting......................,,,,,,,22 pts

San Ignacio.......................16 pts

Comercial...........................0 pts



Próxima Fecha



Mar del Plata Club vs Los Cardos

Universitario vs San Ignacio

Comercial vs Sporting



Grupo 2



Uncas 23 vs 19 Biguá

Uncas 7 vs 30 Biguá (Intermedia)

Uncas 7 vs 7 Biguá (Preintermedia)

Uncas 7 vs 31 Biguá (M-19)



Pueyrredón 22 vs 27 Unión del Sur

Pueyrredón 14 vs 19 Unión del Sur (Intermedia)

Pueyrredón 42 vs 5 Unión del Sur (M-19)



Los 50 14 vs 10 Campo de Pato (Amistoso Obligatorio)



Tabla de Posiciones



Uncas...................37 pts

Biguá*....................22 pts

Pueyrredón...........15 pts

Los 50.................... 5 pts

Unión del Sur*..........9 pts



*Tienen un partido menos



Torneo Desarrollo



Gnomos 15 vs 14 Villa Gesell0