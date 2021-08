Se tuvo que aislar por el coronavirus, sus mascotas salieron al balcón y una proteccionista se las llevó

La familia de Cristina Barrera no sale de su asombro. Es que hace poco más de una semana, su sobrino Elías fue diagnosticado con Covid-19 y tuvo que aislarse junto a sus dos mascotas Lay y Tony, dos gatas de dos años que viven con él en su departamento de avenida Luro y Santiago del Estero desde que tienen 45 días.

En un momento, el joven abrió las ventanas de su domicilio para ventilar los ambientes como recomiendan los profesionales de la salud y las mascotas salieron al balcón. Una chica que trabaja en el mismo edificio las vio y al no advertir movimiento en la vivienda dedujo que los felinos estaban abandonados, por lo que comenzó una tarea de vinculación con los animales para ganarse su confianza y darlos en adopción.

"Las gatitas las tiene hace dos años y medio, nadie denunció maltrato de animales ni nada. La joven que trabaja en un departamento del mismo edificio de mi sobrino las vio en el balcón, dijo que no eran bien cuidadas porque no pueden estar afuera y se las llevó", relata Carolina al tiempo y asegura que al notar lo que ocurría su sobrino trató de recuperarlas, pero al no poder salir del domicilio por el aislamiento, le fue imposible evitar el triste desenlace.

Desde entonces comenzó una campaña en las redes sociales para dar con las mascotas y consiguió recuperar a Lay, pero aún no dio con el paradero de Tony, una hembra gris y blanco que describe como "dócil y asustadiza".

Si alguien tiene noticias sobre la mascota o la adoptó entre el viernes 30 y este jueves, puede contactarse con Cristina barrera mediante su cuenta de Facebook, o bien comunicarse con Alejandra, la madre de Elías al 0223 155036930