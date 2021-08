Brutal incendio en el Puerto: se quedó sin casa y murió su gato

Un feroz incendio se desató a las 4 de este jueves en una pequeña vivienda en el barrio Puerto y su dueño pudo escapar de las llamas pero no su gato, que murió producto de las heridas sufridas. El hombre se quedó sin nada y necesita ayuda.

“Estaba durmiendo y me desperté con el calor de las llamas. Escuché a mi gato llorar y lo pude sacar pero estaba todo quemado pobrecito. Se me murió. Y yo me quemé un poco la mano y el pelo, pero nada grave. En unos minutos me quedé con lo puesto. Tuve que salir en calzoncillos”, expresó en diálogo con 0223, Juan Manuel Jacquet (45).

El incendio, aparentemente producto de un cortocircuito, arrasó en pocos minutos la vivienda de ocho metros por cinco, a pesar de los esfuerzos de una dotación del cuartel de bomberos Puerto.

Juan Manuel necesita cualquier material de construcción para poder construir completamente su casa: ladrillos, tirantes y chapas. Además de ropa: el hombre mide 1.75 metros y es de contextura grande y calza 43.

Cualquier marplatense que desea ayudar solidariamente a este hombre, se puede comunicar al 223 5265260 (Aylen) o acercarse a la avenida De Los Trabajadores 535, entre Magallanes y Ayolas.