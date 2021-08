Acoso en la Escuela de Medicina: una manifestación a la espera de los testimonios de las víctimas

Una manifestación tuvo lugar este lunes por la tarde en las puertas de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) a la espera de los primeros testimonios de las víctimas que habrían sufrido acoso y abuso por parte de un profesor para poder activar el protocolo de actuación en casos de violencia de género.

"Nos manifestamos con las compañeras en repudio a que la Escuela se demoró menos tiempo en hablar sobre el alambrado que sobre lo que estamos planteando", aseguró Abril Basalvilbaso Berra, de la Secretaría de Género de la Escuela de Medicina, en relación a presuntos casos de acoso y abuso por parte de un profesor.

La joven explicó que para avanzar en la denuncia institucional que permita apartar al docente de su cargo se debe activar el protocolo de actuación en casos de violencia de género a partir del testimonio de las víctimas, a pesar de que incluso ya hay una denuncia penal en curso en contra del profesional.

"Necesitamos que las compañeras hablen y las que fueron afectadas se animen a acercarse a la Secretaría de Género. La denuncia es confidencial y se protegen todos los datos de la persona", garantizó en diálogo con 0223.

En base a distintos testimonios recogidos por redes sociales, Basavilbaso Berra confió que el docente obligó a practicarle sexo oral a una estudiante y también denunció "comportamientos inadecuados en el aula".

"Una vez entró al aula de Medicina del Deporte cuando había compañeras con shortcito y corpiño deportivo porque estaban haciendo una evaluación y se acercó a tocarlas. Ha hecho comentarios desubicados y también acosa por redes sociales", repudió y agregó: "Queremos juntar estos testimonios para presentarlos y que se tome una acción inmediata".

Por su parte, Adrián Alasino, director del establecimiento, lamentó el hecho que involucra a la institución y confió que desde la Escuela Superior de Medicina acompañarán la denuncia una vez que se oficialice.

"Ante este caso la Escuela quiere hacer una actuación rápida y firme de protección hacia la víctima. Las chicas pretenden una solución rápida, pero hay algunos requerimientos mínimos para dar garantías procesales a la víctima. Estamos tratando de que sea lo más rápido posible para poder actuar con una consecuencia ejemplificadora y rápida para que no se vuelva a repetir", sostuvo.

"Las personas muchas veces tienen miedo a denunciar porque no quieren quedar expuestas. No siempre estamos con la rapidez que los casos lo requieren. Apoyamos esta causa y no lo vamos a tolerar", concluyó Alasino.