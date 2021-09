Temporal: "Esto no pasó y puede haber una tormenta similar a la de anoche"

Hace varias horas que las intensas precipitaciones por la tormenta de Santa Rosa terminaron pero desde Defensa Civil advierten que el período de mal tiempo continuará durante la noche.

"Hoy hay un mejoramiento temporario pero a no bajar los brazos y pensar que esto pasó, porque estamos en un alerta y la posibilidad de algún núcleo de tormenta que pueda ser similar a la noche de ayer. No es para generar pánico, pero es para estar atento, no solo en la ciudad de Mar del Plata sino en la provincia. El Servicio Meteorológico tiene proyectado para mañana la posibilidad de eventos de lluvia. Y luego del pasar del sistema de baja presión se harán presentes los vientos, no en velocidades significativos pero si para estar atentos", contó Rodrigo Goncalvez, director de Defensa Civil Mar del Plata.

Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil Mar del Plata. (Foto:0223)

Según explicó el funcionario a 0223, el fenómeno climático tuvo algunas zonas de la ciudad con granizo e intensa actividad eléctrica, pero no generó mayores inconvenientes, sobre en algunos barrios de la periferia que suelen inundarse. "No hubo anegamientos significativos, porque veníamos con dos meses de una sequía bastante importante y sin duda ayuda a que la absorción del suelo sea mayor en estas condiciones", razonó.

La neblina se hizo presente esta mañana. (Foto:0223)

Por otra parte, pidió recomendaciones a los automovilistas a que manejen con precaución ante la presencia de neblinas, que se repetirán durante la tarde noche. "En las últimas semanas el nivel de accidentología en la ciudad es muy alto. Hay que manejar teniendo en cuenta el asfalto mojado y la frenada. Hay un 100% de presencialidad en las escuelas y eso genera más movilidad. Hay que salir con más tiempo es un buen consejo", completó Goncalvez.