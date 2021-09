Intenso temporal sacude a Mar del Plata: ¿hasta cuándo seguirá el mal clima?

El anuncio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) finalmente se concretó cerca de las 21: un intenso temporal de lluvia y granizo se desató en Mar del Plata y provocó rápidamente problemas en distintos sectores de la ciudad por la enorme cantidad de agua que cayó en pocos minutos.

Al alerta amarillo que emitió el SMN por tormentas intensas, con ocasional caída de granizo y una abundante caída de lluvia, en horas de la tarde noche se sumó un alerta meteorológico de corto alcance por la intensidad del temporal que anunciaban los especialistas. En menos de una hora, cayó una importante cantidad de agua que generó que algunas calles se anegaran, aunque afortunadamente la intensidad de la lluvia aflojó para darle un respiro a las bocas de tormenta.

En medio de la intensa lluvia también cayeron pequeñas piedras de granizo, lo que hizo que la tormenta fuera más espectacular aún. El alerta meteorológico, según el SMN, se mantendrá durante la madrugada de este miércoles y también durante la mañana. Se espera intensa actividad eléctrica y caída de granizo en especial sobre el sur de la provincia y abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Para el jueves el pronóstico indica que el clima se mantendrá ventoso del sector sur con ráfagas y con probabilidades de lluvias y algunas tormentas principalmente sobre el este de la provincia. Los acumulados de este evento pueden alcanzar valores de entre 60 y 90 milímetros. Mientras que, a partir del viernes, se espera una mejora de las condiciones desde el mediodía.

Ante cualquier eventualidad, los vecinos podrán comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.