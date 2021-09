Caso Noa Suárez: denuncian bloqueo procesal en el Departamento Judicial de Necochea

Las resoluciones judiciales en el marco del caso en el que se investiga la muerte de Michel Alberto Suárez, conocido como Noa, joven hallado sin vida en una comisaría de Quequén en diciembre de 2014 siguen dilatándose.

En los últimos días, el abogado a cargo de llevar adelante la causa, Sebastián Barletta, presentó un escrito en el que denuncia graves irregularidades en el Departamento Judicial de Necochea para retrasar y/o evitar se desarolle el juicio contra los cuatro policías imputados por el hecho.

Barletta, particular damnificado en la causa, dialogó con 0223 y advirtió sobre la existencia de un “entorpecimiento procesal” en Necochea en favor de los efectivos imputados por la muerte de Suárez, identificados como Yanina Paola Mohana, Héctor Daniel Allamanla, Fernando Pérez Zenatti y Matías Germán Larrea, acusados de homicidio culposo.

En febrero de este año, la jueza Mariana Jiménez resolvió hacer lugar al pedido de Barletta para que se les adicione a los policías en cuestión una nueva calificación, la del delito de torturas seguidas de muerte.

Familiares y allegados de Noa junto al abogado Barletta meses atrás en Necochea, al seguir una instancia del proceso judicial. (Foto nden.com.ar)

Luego de una serie de recursos de apelación interpuestos, días atrás, el 24 de agosto pasado, el Tribunal N°1 de Necochea decidió suspender la prosecución de los imputados por cuestiones de competencia en lo que respecta al juzgamiento de funcionarios públicos en tribunales criminales, algo que Barletta considera como violatorio de las normas supranacionales en materia de derechos humanos y contraria a la actividad procesal llevada adelante por los magistrados en febrero de 2021, cuando se resolvió ampliar la citada acusación por el delito de torturas, en un fallo considerado “revolucionario”.

En ese entonces el abogado recuerda que incluso “se resaltó la gravedad institucional que entraña la presente causa penal donde se ventila la irregular actuación de un sin número de funcionarios públicos y la necesariedad de contar con un juicio a la brevedad”.

“Solicité se revoque la resolución de fecha 24-08-2021, atento que no estando en juego ningún derecho fundamental de los imputados, ni existiendo cuestiones de competencia por resolver, nada obsta a la prosecución de los mismos según su estado, sin atender los constantes y reiteratorios escritos inoficiosos de la defensa mencionada, como el que se encuentra en ciernes (suspensión de la causa) que no solo menoscaban el verdadero sentido de justicia sino que evidencia nuevamente una intencionalidad de entorpecer el proceso dilatándolo sin finalidad alguna más que retrasar el accionar judicial, algo que no se puede permitir de ningún modo que siga sucediendo”, arremetió Barletta al respecto.

Michel fue detenido por la policía por un acto de vandalismo y apareció muerto en la comisaría horas después.

Sentencias mediocres

Además de advertir sobre el entorpecimiento procesal y solicitar se sostenga la competencia a favor del TOC N°1 de Necochea, el letrado considera fundamental poder mejorar su recurso de apelación de forma oral, “atento el arbitrario accionar judicial, la gravedad institucional que se encuentra presente hace varios años en los actuados y la complejidad de la misma”.

“Es así que siendo este tribunal quien rechazara un idéntico pedido de las defensas y la adhesión fiscal, basado en que no hay cuestiones de competencia ni inhibiciones que resolver a la postre decide sin más fundamentos que lo expuesto por la Cámara de Apelaciones y Garantías, actuar en forma totalmente opuesta dejando sepultada en el tiempo la resolución dictada por la Dra. Mariana Giménez con fecha 22 de febrero de 2021, causando un terrible gravamen totalmente irreparable”, explica Barletta.

La preocupación de la familia de Suárez, tras más de seis años de lucha, es que a partir de esta última resolución la causa tarde años en resolver su competencia. “De eso se valen los magistrados superiores para evitar el juzgamiento de grupos de interés que le son propios violando el acceso a la justicia a lo cual adhiere ahora el Tribunal”, cuestionó el abogado al respecto.