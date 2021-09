Alvarado quedó otra vez en deuda y perdió en Casares

Peor imposible para Alvarado. Que llegó a este partido con la ilusión de un triunfo que lo acomodara en la tabla, lo metiera de lleno en la zona de Copa Argentina y lo acercara al Reducido, y se vuelve de Carlos Casares con una nueva derrota como visitante, afuera del torneo nacional y lejísimo de los que pelearán por el ascenso. Agropecuario le ganó 1 a 0 con gol de Blando y lo superó en las posiciones de la Zona A de la Primera Nacional.

En la primera parte fue más el "torito". Salvo ese arranque del local queriendo presionar alto y atacando por la banda derecha, después se acomodaron los marplatenses y tuvieron varias chances de contra ataque que no logró convertir en acciones de gol. Agro ya no estaba cómodo, Blando no podía jugar como más le gusta y el juego se pinchó lejos de las áreas. Una aproximación de Dening que controló sin problemas Fernández, fue lo único del dueño de casa, mientras que los de Coyette insinuaron más de lo que concretaron y apenas inquietaron a Sand con un remate de Mieres que se fue cerca.

La segunda parte comenzó de la misma manera, muchas imprecisiones y la postura de Alvarado de querer adueñarse del partido. Lo tuvo Malagueño tras un pase de Cáceres y un centro bajo fue despejado sin que nadie pudiera empujar. Parecía que estaba mejor el "torito", pero llegó el gol local. Arnaldo González remató, Fernández no pudo controlar y Blando aprovechó el rebote para marcar la diferencia. Esa diferencia que fue definitiva, porque no hubo respuestas futbolísticas de los de Coyette, que como le ha pasado mucho en el último tiempo, cuando va perdiendo acumula jugadores y pierde ideas. Además, pierde partidos, sobre todo fuera de casa, y se empieza a alejar de sus objetivos.

Síntesis

Agropecuario (1): Darío Sand; Ezequiel Parnisari, Juan Ignaci Díaz y Nicolás Dematei; Alejo Montero, Fernando Juárez, Renzo Pérez y Brian Alvarez; Arnaldo González; Brian Blando y Emanuel Dening. DT: Manuel Fernández.

Cambios: ST 21' Gonzalo Ríos por González, 32' Melo, Nahuel Menéndez y Pablo Rosales por Dening, Montero y Álvarez, y 43' Andrés Ayala por Pérez.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Julián Vitale; Franco Malagueño y Sebastián Jaurena; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 28' Matías Rodríguez y Mauro Valiente por Jaurena y Astina, 36' Agustín Araujo y Leandro Navarro por Malagueño.

Goles: ST 15′ Blando (Ag)

Estadio: "Ofelia Rosenzuaig".

Árbitro: Lucas Comesaña.