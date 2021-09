Un informe advierte sobre el aumento de la temperatura en el mundo

La BBC emitió un informe en el que destaca que la temperatura supera los 50 grados, se duplicó a nivel mundial desde los años 80 hasta. Además, ahora estas jornadas de calor se manifiestan en mayor número de áreas del planeta respecto del pasado, presentando desafíos sin precedentes para la salud humana.

El balance de días con temperaturas por encima de los 50 grados aumentó en cada década desde 1980: en promedio, entre 1980 y 2009 este umbral se superó unos 14 días al año pero entre 2010 y 2019 se llegó a los 26 días. En el mismo periodo, en promedio se registraron dos semanas más al año en que las temperaturas superaron los 45 grados.

"El incremento puede ser atribuido 100% al uso de combustibles fósiles", dijo Friederike Otto, director asociado del Environmental Change Institute de la Universidad de Oxford.

El umbral de los 50 grados fue registrado sobre todo en Medio Oriente y en las regiones del Golfo, pero los científicos consideran que otras regiones están en riesgo después de los récords de 48,8 gradi en Italia y los 49,6 en Canadá este verano boreal. Salvo que se reduzcan las emisiones de combustibles fósiles.

"Debemos actuar con rapidez. Cuanto más rápidamente reduzcamos nuestras emisiones, mejor estaremos todos", comentó Sihan Li, investigador sobre el Clima en la School of Geography and the Environment de la Universidad de Oxford.