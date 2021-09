Por la Noche de los Lápices, colocan carteles con nombres de desaparecidos frente al colegio industrial

A dos días de conmemorarse el 45° aniversario del secuestro, tortura y desaparición de un grupo de jóvenes estudiantes ocurrida en La Plata y conocida como "La Noche de los Lápices", este lunes se realizó en Mar del Plata un acto en la esquina de 14 de Julio y Gascón, frente a la Técnica N°3, donde se colocaron carteles que dan homenaje a algunas víctimas marplatenses del terrorismo de estado y que contó con la presencia de Emilse Moler, quien fue una de las personas secuestradas durante la trágica noche del 16 de septiembre de 1976.

"La Noche de los Lápices ocurrió en La Plata pero atravesó a varias ciudades del país. Este jueves 16 vamos a estar haciendo una charla con los y las sobrevivientes de la escuela Malharro, que eran estudiantes de la escuela y fueron secuestrados también en la misma fecha", expresó en diálogo con 0223, Ana Pecoraro, integrante del colectivo Faro de la Memoria.

Ana Pecoraro, coordinadora del espacio Faro de la Memoria. (Foto:0223)

Esta iniciativa, que comenzó a realizarse días atrás frente al Materno Infantil, busca dar homenaje a los desaparecidos, a través de la colocación de señalética en algunas esquinas representativas donde cursaron la vida algunos de los desaparecidos de la feroz dictadura militar y que con carteles con sus nombres y provistos de un código QR, los marplatenses y sobre todo los más jóvenes pueden conocer detalles de la vida de las víctimas.

"Contamos con la ayuda muy comprometida del director de la Malharro y también con una docente que trabajó con los desaparecidos y desaparecidas de la escuela. La intención es de interpelar a quien camina y también recuperar un poco la identidad de la ciudad, organizada y militante, no la ciudad invisibilizada que no es menor que fue la que más juicios de lesa humanidad y condenados en proporción a todo el país tuvo. Como dice Emilse (Moler), no aflojamos, no bajamos los brazos ", arengó.

En ese marco, Pecoraro sostuvo que esta actividad busca "recuperar quienes eran (los desaparecidos) para las nuevas generaciones, que cada vez están más lejos de los que fue el terrorismo de estado. Después de varios años de lucha y que en un momento de la historia un gobierno toma memoria, verdad y justicia como política pública, eso fue un cambio y transformación. Los pibes saben lo que fue el terrorismo de estado".

En tal sentido, recordó una anécdota que pasó alrededor del predio que ocupaba la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim) que está junto al Faro. "Los jóvenes de 14 o 15 años ahora a la zona la tienen apropiada para ir a hacer skate. Y le pusieron al lugar `picana skatepark´. Ellos saben qué pasó en ese lugar, aunque no haya una gran señalización y pasó mucho tiempo. Pero ya es parte de la historia. La memoria para construir un presente, si bien falta todavía, las nuevas generaciones tienen mucho más incorporado que las generaciones que venían de años de silencio", concluyó Pecoraro.