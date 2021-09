La próxima planta que se construirá en el Parque Industrial prevé exportaciones por 120 millones de dólares

La planta que Sociedad Comercial del Plata (SCP), a través de su alianza con la estadounidense Lamb Weston, construirá en el Parque Industrial General Savio para la producción de papas prefritas congeladas significará un aumento del 60% en las exportaciones de productos de papa congelados.

"Argentina exporta hoy alrededor de US$ 200 millones de productos de papa congelados. El proyecto del que estamos hablando va en el sentido de aumentar esa exportación con una inversión en el Parque Industrial de Mar del Plata", indicó a Télam el presidente de SCP, Ignacio Noel.

El empresario precisó que "la planta que planificamos tendría una exportación de entre US$ 100 millones y US$ 120 millones", y subrayó que "además, es un tipo de producción que consume 100% de insumos locales". "No es una producción donde se incorporen materias primas importadas. Es la papa que se produce en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, Balcarce y Tandil. El balance de la inversión es todo positivo, porque no hay importación y es todo exportación", destacó.



En octubre de 2019, previo a la pandemia, SCP firmó un acuerdo con Lamb Weston Holdings para ingresar en el mercado internacional de papas congeladas, con la adquisición del 100% de Alimentos Modernos (AMSA), una firma propiedad de Noel con una planta en la localidad bonaerense de Munro. Así se constituyó la empresa Lamb Weston Alimentos Modernos, con la cual la firma estadounidense, la más grande del rubro en ese país, sumó una planta más a las 26 que tiene en territorio norteamericano.

El detalle de la millonaria inversión

Según había anticipado a 0223 el presidente del Parque Industrial General Savio, Alberto Chevalier, la empresa prevé comenzar las obras en el predio de ruta 88 a fin de año. Se espera que la puesta en marcha de la fábrica se traduzca en la generación de más de 3 mil fuentes de trabajo, de manera directa e indirecta, para General Pueyrredon.

Lamb Weston se instalará en un lote de 16 hectáreas. "Esto le va a venir muy bien al Parque porque va a generar un ordenamiento territorial. Al construir en el sector del fondo, va a posibilitar muchísima infraestructura porque ellos necesitan garantizarse todo tipo de servicios", había destacado la autoridad del Parque.

Lamb Weston, junto con sus socios de empresas conjuntas, es un proveedor líder de patatas congeladas, batatas, aperitivos y productos vegetales para restaurantes, minoristas y varias cadenas de comida rápida de todo el mundo. De forma independiente y a través de empresas conjuntas, la empresa opera por esta fecha con 27 fábricas a lo largo y ancho del planeta.