Pochettino sin pelos en la lengua: "Estamos para tomar decisiones"

La cara de Messi lo dice todo: no le gustó salir. Pochettino tiene razón, las decisiones son del DT.

El entrenador Mauricio Pochettino no tuvo problemas en explicar su decisión de reemplazar a Messi a los 30' del complemento, que mostraron el descontento del argentino, que lo miró con fastidio cuando iba hacia el banco de relevos. El DT del PSG, que superó 2 a 1 a Olympique de Lyon, aseguró que "estoy para tomar decisiones que a veces pueden gustar y a veces no".

"Acá todo el mundo sabe que PSG tiene grandes jugadores y un plantel nutrido, con 35 integrantes, pero no se puede jugar con más de 11", indicó el técnico surgido como futbolista en Newell's Old Boys, el mismo origen futbolístico de Messi. "Por eso siempre pienso en qué es lo mejor para cada partido y para cada jugador, como lo hacen todos los entrenadores. Porque aunque sea una obviedad, nosotros estamos aquí para tomar decisiones que a veces pueden gustar y a veces no", remarcó.

Pochettino relevó a Messi en la media hora del segundo tiempo por el lateral derecho Achraf Hakimi en el primer encuentro de Messi en el Parque de los Príncipes con su nueva camiseta. En ese momento el partido estaba igualado 1 a 1 y después, a menos de 10 minutos del final, hubo un intercambio de argentinos, ya que entró Mauro Icardi en lugar de Ángel Di María, y el recién ingresado le dio la victoria a PSG en el tercer minuto de descuento con un cabezazo.

"Le pregunté cómo estaba y me dijo que bien, así que tranquilos", respondió Pochettino al ser consultado por la salida de Messi, que no le retribuyó el saludo cuando el técnico le extendió la mano. "Lío" jugó un buen primer tiempo, disponiendo de dos ocasiones de gol, una obturada por el arquero Anthony Lopes y la restante, un tiro libre que dio en la unión de poste izquierdo y travesaño. Messi siempre resaltó que de no poder jugar los 90 minutos, prefería ingresar en el complemento antes de que lo sacaran "cuando el partido está por definirse". Pero el que toma las decisiones, como lo aclaró, es el entrenador.