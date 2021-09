Andrade y Catania probaron en el "Ciudad de Mar del Plata"

En una jornada húmeda, la dupla balcarceña de Esteban Andrade y Pablo Catania mantuvo un segundo contacto con el Falcón y contó con la asistencia en pista de parte de Daniel Perniciaro, Sebastián Giuliano y los motores de Luis Duarte. Fue el segundo ensayo de Catania con el auto y el primero de Andrade tras iniciar el año deportivo en el TC2000 del Atlántico en dupla con su hermano Facundo.

Ambos realizaron una jornada completa de 30 vueltas al circuito, con resultados positivos. “Ayer por suerte lo pudimos hacer girar por primera vez. Probamos con Pablo (Catania) que tiene mucha experiencia en esos vehículos. Así que hicimos un primer diagnóstico y una primera experiencia. Queríamos ver cómo se comportaba y también empezar a familiarizarme con la categoría en sí. Se estuvo trabajando muchísimo para ver realmente como se había desenvuelto todo ese esfuerzo en la máquina. Fue una prueba muy satisfactoria y quedamos todos contentos” declaró Esteban Andrade.

"A Pablo le gustó mucho el auto. Me decía que se sentía muy firme, tenía un comportamiento bastante estable. Ahora seguiré trabajando para acostumbrarme al vehículo y tratar de estar cuanto antes dentro de los certámenes del TSC " comentó el joven piloto, que comentó que tienen como meta desarrollar el auto de aquí a lo que resta del año hasta debutar en alguna fecha del calendario o en el inicio del campeonato 2022.

Como pasa siempre en el automovilismo, no quiso dejar de lado los agradecimientos "a Luis Duarte por el motor; a Daniel Perniciaro y a Sebastián (Giuliano) que trabajaron muchísimo en el auto y se super notó; a Pablo Catania que me dio una mano muy grande para armar todo esto; a Daniel Domínguez que es el dueño del auto y principalmente a mi viejo que si no fuera por él nada de esto hubiese ocurrido”