Los festejos por los 140 años de Necochea se realizarán del 9 al 12 de octubre

El intendente de Necochea, Arturo Rojas, encabezó la conferencia de prensa en la que se anunciaron los festejos por el 140º aniversario de Necochea, que se realizarán del sábado 9 al martes 12 de octubre con la plaza Dardo Rocha como lugar emblemático, elegido por la gestión para el encuentro festivo de toda la comunidad.

En su contacto con la prensa, Rojas hizo mención a las obras que se realizan en el histórico espacio publico necochense: “La plaza de a poco va cobrando vida y va tomando otro color con obras y diferentes eventos sociales. Esta salida de la pandemia, aún con los protocolos, nos permite ir llevando adelante actividades que durante tanto tiempo estuvieron vedadas y a uno le llena de alegría que se empiecen a generar estas reuniones”.

El intendente reconoció a continuación que “todo lo que tiene que ver con el aniversario se va a generar en un marco de mucha austeridad, por eso es importante la invitación a nivel local y estamos tratando de generar un subsidio para los artistas locales”.

En línea con el director de Cultura, Juan Gamba, Rojas agregó: “Desde el municipio no vamos a gastar un solo peso en pagar artistas que sean por fuera de la ciudad, sino que se está gestionando ante Nación la posibilidad que desde el Ministerio de Turismo o de Cultura se pueda bajar algún evento, lo que sería un plus, pero si no lo llevaremos adelante con artistas locales y de la zona”, aclaró.

Rojas junto a los secretarios de Gobierno, Desarrollo Humano y Planificación y con los directores de Cultura y Desarrollo Comercial.

“Estoy convencido que será un hermoso festejo porque a uno le da orgullo todo lo que viene llevando adelante la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Cultura con las demás áreas de manera mancomunada”, enfatizó el jefe comunal sobre los cuatros días para disfrutar de diferentes eventos.

A modo de adelanto, en el anuncio se informó que el 12 de octubre será el acto protocolar y el corte de la torta, mientras que el festejo ese día se cerrará puramente con números folclóricos.