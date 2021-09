Una mujer tiene cáncer y no tiene dinero para su tratamiento: necesita ayuda

Julia Osses tiene 31 años y desde hace unos años vive en Mar del Plata con su pareja, ambos de Córdoba. La mujer padece cáncer, pero lejos de ser la enfermedad su única preocupación, no cuenta con obra social, por lo que desde hace unos días pasa buena parte de su jornada junto a la fuente de la Peatonal San Martín, pidiendo la donación de dinero para poder solventar los gastos que le demandan el caro tratamiento médico.

"Hace 4 años estoy con tratamiento oncológico. Primero me operaron del pecho izquierdo, luego del derecho y después del intestino delgado. Hace 5 días me operaron del útero y de un quiste en el costado del intestino grueso. No tengo obra social y me atiendo en el Hospital Interzonal, pero las medicaciones son muy caras y no llego a comprarlas, a pesar que ellos me dan buena parte de otros medicamentos", lamentó Julia, en diálogo con 0223.

"La gente charla conmigo, me ayuda a voluntad con algo de plata. Ahora ando en silla de ruedas porque me operaron hace poco y no puedo caminar hasta que no termine esto de las cirugías. Tengo todos los puntos y no puedo moverme", dijo.

La mujer manifestó que algunos estudios que necesita en 15 días, en el hospital público recién pueden hacerlo en un mes. "De manera particular, la ecografía sale 30.000 pesos y la resonancia magnética 80.000. No estoy en condiciones de hacerlo", admitió Julia.

A los interesados en darle una mano, pueden comunicarse al teléfono 2235651942, sólo para llamadas, porque no tiene WhatsApp.