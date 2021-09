Alvarado se equivocó una vez (el línea también) y le costó tres puntos

Si miramos el partidos sin ver las camisetas, nos encontramos con un partido similar al de la semana pasada. Al igual que frente a Quilmes, Alvarado dejó una buena imagen desde el juego, una preocupante falta de gol (1 en 7 partidos), volvió a padecer una desconcentración de un línea y su rival aprovechó para quedarse con la victoria. Esta vez fue Tigre el que no dejó pasar la fallida salida de Fernández que terminó con Blondel empujando con el arco libre para el 1 a 0 definitivo por la 27ma fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El otro día, el asistente no vio un claro offside del jugador que recibió y metió un centro que terminó pegando en la mano de Ledesma, y Pons de penal le dio la victoria a Quilmes. Hoy, Lucas Pardo no percibió que Protti estaba adelantado cuando llegó el envío desde la izquierda, el delantero incomodó a Pedro Fernández que salió mal, falló el puñetazo, y la pelota le quedó a a Blondel para que ponga el 1 a 0. El panorama era el peor, aunque los marplatenses no se vinieron abajo, tomaron el protagonismo sobre un rival que se dedicó a esperar y apostó a la contra. La infantil e irresponsable expulsión de Franco Ledesma a los 31', con un planchazo sobre el autor del gol, complicó aún más el panorama para el "torito". Sin embargo, no se notó, el juego siguió igual, con los de Coyette tomando la iniciativa y Tigre tratando de lastimar con espacios.

En el complemento, la tónica no cambió, pero Alvarado fue más incisivo, sobre todo de la mano de Astina que tuvo un buen remate de afuera que se perdió cerca, un cabezazo de Cadenazzi que fue fácil para Roffo y una gran definición del "9" por encima del arquero que exigió una notable respuesta del exBoca retrocediendo, cacheteando con lo justo y terminó enredado con la red. En el momento que más lo inquietaba y se lo llevaba por delante, Coyette intentó con variantes que no le salieron (primero sacó a Astina, después a Cadenazzi) y perdió peso ofensivo, se repitió en pelotazos que no llegaron a destino. Lo único que le dio emoción, fue que la diferencia era corta y el resultado estuvo abierto hasta el final. Pero no tuvo claridad, se fue diluyendo y sumó otro partido sin convertir, se despidió de las chances de reducido y sigue afuera de la Copa Argentina 2022. Encima, el próximo fin de semana tendrá fecha libre.

Síntesis

Tigre (1): Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Agustín Cardozo y Cristian Zabala; Milton Celiz, Pablo Magnín e Ijiel Protti . DT: Diego Martínez.

Cambios: ST 17' Francisco Metilli por Zabala, 25' Diego Sosa por Protti y 29' Tomás Fernández y Caín Fara por Céliz y Blondel.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Franco Malagueño, Julián Vitale y Alan Robledo o Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 0' Agustín Irazoque por Vidal, 30' Mauro Valiente y Matías Rodríguez por Astina y Navarro, y 34' Rodrigo Sequeira y Robertino Giacomini por Vitale y Cadenazzi.

Goles: PT 10' Blondel (T).

Incidencias: PT 31' expulsado Ledesma (A)

Árbitro: Adrián Franklin.

Estadio: "José Dellagiovanna".