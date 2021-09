"Es tiempo de alentar la demanda y apoyar a los empleadores"

El subsecretario de Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo, Esteban Bogani, llegó a Mar del Plata para presentar el programa del gobierno que busca capacitar a jóvenes de 18 a 24 años en distintas áreas y generarle herramientas para que puedan conseguir su primer empleo.

El funcionario nacional brindó una charla en la sede de la CGT local, junto a su titular, Miguel Guglielmotti, y al titular del la delegación local de la cartera laboral, Daniel Di Bártolo, en el que dio detalles de cómo acceder al programa en momentos en que "la pandemia ha quedado atrás" y se advierte una "recuperación del empleo y la economía".

El plan denominado Te Sumo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años con el secundario completo. Tanto los jóvenes interesados como los empleadores que quieran participar del plan podrán inscribirse a través de la web del ministerio.

A partir de allí, el programa permite a los jóvenes ingresar a una empresa para que realicen un aprendizaje práctico dentro del programa de entrenamiento. "Si los empleadores quieren emplearlos, el gobierno apoyará las contrataciones con dos tipos de incentivos", indicó Bogani.

En ese marco, detalló que el ministerio de Trabajo pagará parte del salario, sobre el convenio colectivo de trabajo del rubro que particularmente contrate al joven. A su vez, la empresa también se beneficiará con una reducción de contribuciones patronales por un lapso de 12 meses.

"Este programa lo estamos llevando adelante con el ministerio de Desarrollo Productivo. La idea es moverlo en este momento, que entendemos que la pandemia ha quedado atrás. Y el objetivo es de recuperación del empleo y la economía", explico el funcionario nacional.

En esa línea, Bogani rechazó la propuesta de Juntos de eliminar el pago de una indemnización ante los despidos. "Es un proyecto que no compartimos, o tenemos nada que ver. La generación de empleo no tiene que ver con los cambios en la legislación laboral, sino con el comportamiento de la economía. El empleo ha crecido cuando la economía ha crecido", analizó, al tiempo que insistió: "La apuesta del gobierno es por ese lado, no por ajustar derechos y menos de los trabajadores".

Finalmente, subsecretario de Promoción del Empleo marcó que el modelo que impulsa el presidente Alberto Fernández "articula la producción y el trabajo nacional, argentino". "Venimos de un momento dificilísimo como es la pandemia. El gobierno puso los ATP y luego los Repro, que todavía siguen. Este momento es de aliento a la demanda, de apoyar a los empleadores en tanto y en cuanto tengan trabajadores registrados", concluyó.