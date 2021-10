Palermo: "La idea es trabajar para consolidar a Aldosivi en primera división"

Martín Palermo fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Aldosivi este jueves por la noche, mediante una conferencia de prensa virtual realizada en el hotel Uthgra Sasso de Punta Mogotes. El exdelantero de Boca Juniors, acompañado por el vicepresidente José Marcelo Moscuzza y el manager Ciro Lubrano, se mostró ilusionado con esta nueva oportunidad en el fútbol argentino tras haber dirigido a Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz (2015, su último paso).

El sábado tendrá su primer contacto formal con los jugadores. Este viernes a las 19, el "Tiburón" enfrentará a Unión de Santa Fe en el Minella con la dirección técnica interina de Facundo Villar y Facundo Oreja.

El estreno de Palermo en el banco será el sábado 9 de octubre a las 13.30, en la visita a Sarmiento de Junín.

Las declaraciones de Palermo:

Chance. "Muy contento de volver a dirigir en el fútbol argentino, desde 2015 no lo hacía. Estaba con muchas ganas, es un desafío muy lindo que me da Aldosivi de volver y estar al mando de un equipo. Eso es lo que me entusiasma, el llamado por parte de José (Moscuzza) padre, su hijo José. Desde el momento que Fernando Gago se desvinculó del club empezamos a charlar. Mas allá del momento complejo que está atravesando el equipo, hay mucho para trabajar y poder sacar las cosas adelante".

El sí a Aldosivi. "Vengo a colaborar, se que es un club familiar, me ha tocado hacer una pretemporada con Arsenal en el predio, se que estos años hubo avance y crecimiento muy grande. Estoy para sumar mi granito de arena, llevar adelante el equipo, pude hablar con integrantes del cuerpo técnico de Fernando (Gago), sé que hay un buen equipo, grandes seres humanos, no queda otra que trabajar, desde la exigencia, la preparación. Para eso estoy acá".

Sistema táctico. "Más allá del sistema, seguramente en el momento de ponernos a las órdenes del trabajo iremos conociendo más en profundidad a los jugadores, y en base eso ver cuál es el sistema más acorde para los jugadores, más allá de mi idea y proponer una forma de jugar. Uno tiene que proponer una idea, generar un convencimiento en el jugador". Creo que tiene que ser compementario. En relación a los jugadores, tener una idea de juego, que eso pueda llevar a cabo la idea que uno pueda proponer. Pero a veces hay momentos donde uno tiene que ser coherente, para saber que el momento lo que necesita es empezar a sacar resultados. Buscaremos el mejor funcionamiento y el mejor equipo para lograr los resultados".

"Más maduro". Su experiencia como DT y la transformación en Chile. "Hubo un cambio muy grande desde que me fui a Arsenal y me tocó la oportunidad de llegar al futbol chileno dos años y medio en Unión Española. Hice un cambio en mí dejar por completo lo que era de jugador, saber que tenía que madurar, modificar esa forma de ser en Godoy y Arsenal y empezar a cumplir el rol de entrenador, que fui consolidando en todo ese período. También en México con Pachuca, al frente de un plantel con grandes jugadores y eso lo hace medirse a uno en su capacidad como entrenador. Me siento mucho más maduro, preparado, con un grupo de trabajo que me ayuda a ser mejor cada día y el aporte de ellos hace consolidar mi trabajo".

Objetivo: "El presente hace que intentemos colaborar para que Aldosivi se mantenga en primera, lo que quede de este campeonato más todo 20222 se pueda consolidar, para que este crecimiento y proyecto del club no sea tan rápido en resultados, sino en proceso de crecimiento y que los resultados, los logros, se vean a futuro".

Factor anímico. "Evaluaremos si es algo mental o no. Lo más importante de esto es empezar a charlar con los jugadores, con el plantel, que se necesita de todos. En base

a eso, encontrar la fórmula rápidamente para revertir este momento, donde Aldosivi no encuentra resultados favorables. Esperemos que mañana el equipo pueda lograr un resultado favorable y será un estímulo para el proceso que me toca asumir. Desde ahí veremos si hay que hacer hincapié en lo motivacional tanto en lo futbolístico. Esperemos mañana empezar una nueva racha".

Trabajo con inferiores. "La verdad que tengo que ir conociendo, charlar con el coordinador de las divisiones, saber cómo están trabajando. En Chile y México he hecho debutar a muchos chicos, pero hay que ir llevándolos de a poco. Las circunstancias, los momentos del club, dependerán para que tengan sus chances".

La contratación de Hauche. "Gabriel es un jugador muy interesante, con mucha experiencia, con un largo recorrido en muchos equipos. Ha demostrado el nivel que tiene. En esto de mi llegada estaba la negociación por Gabriel, me parecía interesante, es un acople para sumarse al ataque con Cauteruccio. Es un refuerzo de primer nivel para Aldosivi".

¿Importancia de la posesión?. "La realidad es que es importante la tenencia del balón, la posesión, pero tiene que haber una progresión para llegar al arco rival. Tener la posesión sin elaborar juego es intrascendente. Voy a buscar en toda la estructura, corregir, buscar solidez defensiva para que la elaboración lleve a la concreción de las situaciones".