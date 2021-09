Muro reclamó por el Distrito Tecnológico: "Nosotros ya hicimos todo, ahora falta la Provincia"

El secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, insistió con la preocupación por la falta de adhesión del gobierno de Axel Kicillof a la ley nacional de promoción de economía del conocimiento con la cual se garantizan estímulos básicos, como la exención en el pago de ingresos brutos, para atraer la radicación de nuevas empresas.

"La verdad es que no lo entendemos y tampoco es un pedido exclusivo de Mar del Plata sino de la Provincia. No entendemos por qué sacarle competitividad a un sector tan importante para Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca, Olavarría y el conurbano. No lo entendemos porque eso pone a la Provincia en desventaja con Capital Federal, Mendoza y otros distritos que están ganando terreno", expresó el funcionario.

En declaraciones a 0223, el primer precandidato a concejal de "Juntos" aseguró que desde el municipio "ya se hizo todo el esfuerzo que había que hacer" a partir de la presentación y sanción del masterplan "Mar del Plata Ciudad del Conocimiento". "Con eso se fijó se fijó cero impuesto para la empresa que se quiera instalar, se dieron beneficios en materia de construcción para el montaje de oficinas, y se promovieron programas de generación de talento, de industria 4.0, y chequeo digital", enumeró.

Muro reconoció que a nivel nacional se vio un apoyo hacia la industria del software, tal como quedó reflejado con la renovación de esta ley, pero reiteró el desconcierto por la postura del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense: "Sinceramente no entendemos este no acompañamiento".

Otros cortocircuitos

En este marco, el secretario de Montenegro también acusó una "falta de operatividad" en distintos ámbitos de gestión con la Provincia, sobre todo con trámites que deben pasar por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Autoridad del Agua. "Cuesta mucho conseguir permisos, habilitaciones e inspecciones en el ministerio Agrario para la habilitación de industrias alimenticias", afirmó, en el mismo sentido.

"Es un tema administrativo y nosotros siempre decimos que el Estado tiene que estar a disposición del privado para que ellos puedan generar valor. Estuvimos siete meses para pedir un permiso a la Autoridad del Agua para hacer una perforación por una empresa que se quería instalar en el Parque Industrial", ejemplificó el funcionario.

Para Muro, "esto no puede suceder más porque detiene el desarrollo y genera menos laburo". "Vemos que hay cuestiones que se deberían mejorar pero en términos generales entiendo que Mar del Plata está muy bien y creciendo en diferentes sectores", concluyó.