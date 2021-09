Muro: "Algunas ciudades empiezan a hablar de reactivación pero Mar del Plata ya despegó hace rato"

"Este trabajo es full, full time", repite Fernando Muro, primer precandidato a concejal por la lista de unidad que ofrece "Juntos" en Mar del Plata y uno de los hombres más cercanos al intendente Guillermo Montenegro. Dice que su día arranca muy temprano, a primera hora, y que termina a la madrugada, alrededor de las 2, siempre con el celular en mano para atender una llamada o responder las urgencias de un empresario, de un comerciante: "Nosotros somos así; tenemos una manera de gestionar muy directa".

A Muro le tocó asumir en la Secretaría de Desarrollo Productivo con el desafío de promover políticas de generación de empleo genuino pero la inesperada irrupción del coronavirus cambió todos los planes: la crisis llevó a un punto en donde el principal objetivo era mantener, por lo menos, las fuentes laborales que ya estaban en la ciudad mientras se seguía con preocupación el cierre de algunos locales e industrias.

A pesar del contexto inédito, el funcionario rescata y enumera logros de gestión: no solo recuerda los 200 protocolos que se confeccionaron para posibilitar el trabajo de diferentes actividades durante la pandemia sino que menciona los 25 programas de desarrollo local, las líneas crediticias para emprendedores así como la baja en en el desempleo que se consolidó en un año y medio. "Son políticas de mediano y largo plazo que llegaron para quedarse", afirma un de las principales figuras que tiene el oficialismo a nivel local.

En un mano a mano con 0223, Muro agradece el respaldo del intendente Montenegro, hace críticas aunque también reconoce la voluntad de acompañamiento de la oposición en algunas iniciativas, y se muestra "tranquilo" y confiado en esta recta final de la campaña que conduce a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre.

"Si me toca asumir, en el Concejo voy a seguir con la misma impronta porque es lo que me apasiona. La generación de empleo es algo que me desvela. Me va a ser difícil abandonar el ritmo de la gestión pero no me voy a desvincular porque quiero estar cerca e impulsar los proyectos que permitan consolidar a Mar del Plata y Batán como la potencia que es desde el punto de vista productivo", anticipa el precandidato.

-¿Cómo está viviendo la recta final en este tramo de la campaña?

-En nuestro espacio, a nivel local, se optó por una lista de unidad porque Guillermo armó un equipo de gestión que está integrado por diferentes funcionarios que responden a diferentes partidos políticos, por lo cual analizamos que no era conveniente una Paso ya que podría afectar el ritmo de una gestión que es muy intensa para todas las áreas por estos días. El vecino se merece que los funcionarios estén trabajando y si bien hay que cumplir con la contienda política y las primarias, no se deja ni por un minuto de lado lo que es la gestión. Han sido muy tranquilas las Paso, haciendo llegar las propuestas a los vecinos y hoy más enfocado en lo que es a nivel provincial y lo que va a ser la composición del Senado y de Diputados en Nación. Pero estamos tranquilos, trabajando mucho, sabiendo que hay muchos temas que a los marplatenses les interesa que trabajemos y por eso seguimos al pie del cañón con la gestión.

-Y muchos temas los acaparó, precisamente, su secretaría…

-Sí, en este año y medio le hemos dado una impronta muy fuerte al área de Producción. No solo por la pandemia sino por los programas de desarrollo local que impulsamos: este jueves se firmó con la Fundación Sadosky para capacitar a docentes en nuevas tecnologías, algo que está relacionado con el Distrito Tecnológico, y la semana pasada firmamos un convenio con el Inti para la radicación de un Centro de Investigación y Desarrollo en el Parque Industrial. Venimos con muchos programas en una economía marplatense que crece y que se ve en la calle pero también en los números y las estadísticas. Eso es importante. En algunos lugares se empieza a hablar de reactivación y nosotros ya reactivamos el año pasado…

-Esta semana la Ucip confirmó que ya es el tercer mes consecutivo de crecimiento en las ventas…

-Sí, por eso, Mar del Plata ya despegó. Siempre nosotros defendimos el trabajo, la salud y la educación presencial. Están volviendo las últimas actividades que faltan y que nosotros hemos pedido insistentemente, como el tema de los congresos y convenciones y nos falta el tema del turismo grupal y la presencia de personas en espectáculos masivos, pero lo importante es que la ciudad se encuentra en crecimiento.

-Decía que las Paso fueron muy tranquilas pero en los últimos días se vieron fuertes cruces con la oposición, sobre todo en materia de Trabajo y Seguridad. Desde su lugar, ¿cómo analiza estos debates?

-Nosotros trabajamos para los marplatenses. Siempre es bienvenido el aporte de ideas y el debate cuando es en un marco de respeto por la ciudadanía y para generar nuevas soluciones para los vecinos. Tuvimos la presencia de ministro de Seguridad Sergio Berni, que se reunió con Guillermo para trabajar en seguridad y ahí se destacó el trabajo en conjunto. A los vecinos les importa eso, que le lleguen soluciones. No quieren ver políticos peleándose y discutiendo. La gente espera respuestas.

En nuestro caso, en lo que es producción y trabajo, se trabajó muy bien con diferentes estamentos del Gobierno. Eso es bueno destacarlo porque Mar del Plata siempre tuvo problemas de empleo y creo que es la primera vez que todas las fuerzas políticas, sindicales, empresariales, gremiales, y ONGs, le están dando la importancia que merece al tema del trabajo para posicionar a Mar del Plata en otra situación. A mí me pone muy contento ver gente que en la campaña va a visitar empresas y fábricas. Si bien es lo que hacemos todo el tiempo en la gestión, es muy importante conocer la realidad y estar en la calle, al lado del vecino, del comerciante y del que produce. Por primera vez tenemos un intendente en Mar del Plata que va a las fábricas, pymes y comercios.

Con Guillermo empezó una dinámica muy buena porque le da la importancia que merece al sector productivo de la ciudad. Todo el tiempo vamos a las fábricas con él, y nosotros no vamos a pasear porque ahí hay siempre un pedido concreto de gestión y de resolución. Por ejemplo, este jueves estuve en Speedy Grill, que es una metalmecánica que visitamos hace cuatro meses con problemáticas muy puntuales de financiamiento, de pago de impuestos municipales y de una solución técnica para la provisión de energía, y todo eso se solucionó en estos cuatro meses y la empresa ya está cuadriplicando su capacidad de trabajo.

Nosotros vamos para escuchar, para resolver temáticas y para gestionar. Por eso celebro que sean visibles los sectores productivos. La pandemia nos dio un mapa de un montón de actividades económicas con las cuales quizás no se veía la interrelación que había. Siempre sostengo que la economía de un lugar no es independiente sino que está todo entrelazado. Por eso, a veces, cuando en la cuarentena se habilitaba una actividad y otra no, era imposible trabajar.

-¿Y hoy cómo la ve a Mar del Plata en este aspecto?

-Mar del Plata ya está posicionada como una ciudad industrial definitivamente. Hay muchísimo crecimiento en el sector de la industria, en los astilleros, la pesca, y particularmente en la industria alimenticia: todas las empresas de la industria alimenticia están con proyectos de ampliación, de inversión, de compra de maquinaria, y hay líneas de financiamiento que también ayudan. Eso es positivo porque, en definitiva, se genera trabajo, que es lo que buscamos.

-¿Siente que la ciudad está dando un salto con respecto a otras localidades?

-Sí pero porque desde el primer momento dijimos que era salud más trabajo y más que nunca lo sostuvimos cuando llegamos al 26 por ciento de desocupación. Por eso elaboramos más de 200 protocolos para que todas las actividades pudieran trabajar y Mar del Plata tuvo el primer Parque Industrial del país que reactivó al 100 por ciento y eso hizo que la ciudad se posicionara mejor que otros centros urbanos, algo que hoy se ve con el movimiento económico.

-Como dijo antes, aún faltan definir protocolos y habilitaciones para actividades claves, ¿qué ve a futuro, de cara al fin de semana largo del 12 de octubre y la temporada?

-Lo que es congreso y convenciones ya lo teníamos resueltos por protocolos individuales, porque ya estaban los protocolos para reuniones, hotelería y gastronomía; realmente era combinar actividades pero faltaba el ‘ok’ definitivo de la Provincia y eso ya salió. Y para los eventos de más de mil personas, se están trabajando protocolos especiales que superan ampliamente la calidad sanitaria de lo que está hoy. Hay una propuesta de un reconocido productor que es muy importante y con la cual se trabaja, inclusive, para sectorizar con los espectadores que están vacunados con una o dos dosis y los que no. Quien organiza ese tipo de eventos necesita estar dentro de marco de la legalidad. Un congreso o un evento no se organiza de un día para el otro por eso es muy importante la previsibilidad. Esperemos que se pueda trabajar lo antes posible porque es fundamental para Mar del Plata.

-¿Cuánto complicó la pandemia? ¿Qué se pudo hacer en este año y medio?

-Establecimos 25 programas de desarrollo local, como Comemos Afuera, Food Trucks, Mi Primer Comercio, Producto Local, la Economía del Conocimiento, Chequeo Digital, y otras líneas de créditos como Crédito Joven, Mujeres Emprenden; es un paquete completo de desarrollo local enfocado en dar oportunidades en aquellos marplatenses que quieren invertir . Eso se puso en marcha y llegó para quedarse. Hay políticas que llegaron para quedarse y que son acompañadas por la oposición también. Eso es muy bueno para la ciudad. En Mar del Plata se veía antes la situación de empleo como una variable exógena que dependía de la Nación y la Provincia y que en cierta parte es vedad porque uno no puede controlar el tipo de cambio, la tasa de interés de los bancos ni el grado la apertura de la economía pero sí tenemos que hacer nuestra parte: para exigir, primero tenemos que hacer nuestra parte. Y eso ya lo hicimos. Se hizo un trabajo muy importante en un marco muy pero muy complicado pero esos engranajes ya están empezando a acoplar y por eso estamos viendo muchos indicios de cosas que han cambiado en la ciudad de acá a dos años.

-En la secretaría hoy tiene un rol protagónico para cambiar la realidad laboral, ¿qué aporte distinto puede llegar a hacer desde el Concejo Deliberante?

-Si me toca asumir en el Concejo, voy a seguir con esta impronta porque es lo que me apasiona. La generación de empleo es algo que me desvela. Yo me levanto muy temprano a la mañana y me voy a dormir a las 2 contestando mensajes porque tenemos una manera de gestionar muy directa, con los vecinos, los trabajadores y las pymes, y así vamos encontrando soluciones. Tenemos que planificar también a mediano y largo plazo. Muchos de los programas que trabajé son de mediano y largo plazo. En el Parque Industrial, como está trabajando ahora y si se llegan a radicar las empresas que ya tienen terrenos comprometidos, hay que ir pensando en otros espacios de radicación industrial en la ciudad para continuar con esta política. Hay inversiones muy importantes en infraestructura. Estoy apoyando todas estas iniciativas. Me va a ser difícil abandonar el ritmo de la gestión pero no me voy a desvincular porque quiero estar cerca e impulsar los proyectos que permitan consolidar a Mar del Plata y Batán como la potencia que es desde el punto de vista productivo.

En el Concejo hay mucho para trabajar: un claro ejemplo fue el tema de las destilerías. Hay mucha normativa antigua y que es prohibitiva porque impide la generación de nuevas pymes y nosotros. Entonces, desde el Concejo, haciendo un buen trabajo podemos revertir esa situación y hacer más rápidas las habilitaciones, flexibilizar los usos de suelo y potenciar los centros comerciales. Ahora tenemos un proyecto de ordenanza para volver a ciertos usos en la calle Alem, que por una política de su momento se restringió absolutamente y con esta normativa se va a permitir que nuevas pymes vuelvan al juego. Tenemos muchas ideas y proyectos y con Guillermo vamos a empujar con todo. La verdad que estoy eternamente agradecido la intendente porque me ha dado una oportunidad muy importante y me ha dado mucho apoyo en las decisiones.

-Después de asumir como secretario y de transitar este tiempo convulsionado de pandemia, ¿se veía en este lugar de candidato?

-No (risas). Yo me comprometo con el trabajo y doy todo. Acá no hay grises. Es a full, full time. Y en el Concejo Deliberante va a ser igual. Estoy muy comprometido con Mar del Plata y los vecinos. Por supuesto que voy a tener que ver otros temas que preocupan a la ciudad y que hay que atender pero mi eje va a estar en la generación de empleo y de darle oportunidad de trabajar, emprender o estudiar a los jóvenes. Eso me apasiona, me encanta, y por eso me gusta mucho estar en la calle viendo las necesidades de las pymes.

A veces hay cierta desconexión entre el mercado de trabajo y el sector educativo y estamos poniendo muchas fichas para achicar esa brecha. Nos interesa que todos tengan alguna oportunidad. Por eso decimos que estamos del lado de los que emprenden, de los que estudian y de los que quieren crecer.

Yo siempre digo que está buenísimo ser secretario de Desarrollo Productivo en una ciudad como Mar del Plata. Quizás si fuera en otra ciudad sería distinto pero acá está todo: la industria textil, la metalmecánica, el Puerto, la pesca, los astilleros, el Parque Industrial, la industria de la cerveza, y siempre hay cosas nuevas como las tecnologías, y aparte tenés el comercio, la hotelería y la gastronomía que es espectacular, y sumado a eso tenés el turismo, que es otro componente de color y que es importantísimo para la ciudad en la generación de trabajo. Es imposible aburrirse en Mar del Plata.