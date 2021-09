Upcycling: cuando los desechos se vuelven arte

Durante la pandemia, especialmente el aislamiento estricto, llevó a muchas personas a reencontrarse con su hogar y sus hábitos más cotidianos.

Muchos aprovecharon para ordenar la casa; ya sea con la excusa de armar sus espacios de home office o, simplemente, por pasar más tiempo en ella , se generó un llamado consciente en relación a los espacios y a cómo interactuamos con ellos. Gracias a la inspiración de gurúes de la organización como Marie Kondo, no fueron pocos quienes ocuparon tanto tiempo libre en clasificar, ordenar y, por qué no, desechar todo lo acumulado que ya no tenía uso.

Este contexto fue el escenario ideal para que el "Upcycling" o reciclaje creativo gane protagonismo. Fundamentalmente consiste en aprovechar objetos para crear productos por medio de la creatividad, generando un mayor valor al que tenía originalmente. En otras palabras, se trata del arte de transformar residuos en objetos de valor usando la imaginación, resignificarlos con apropiación como método. Entonces, el proceso sostenible reside en inventar nuevos usos de productos y materiales existentes y convertirlos en algo nuevo.

“La gente tomó conciencia del espacio donde vive y su importancia. Y hubo otros que, al ordenar sus espacios, sacaron a la calle aquello que ya no usaban. Encontré sillas, cajones, puertas de armarios y de casas... también una mesa de luz y un locker, entre tantas cosas más. Restos de todo lo que se nos ocurra, y de lo que no, también”, comenta Viviana Berthet, pintora argentina que hace culto de esta tendencia.

Se detectó una mayor conciencia a la hora de dar valor y atención a los espacios que transitamos todos los días, cuando antes se consideraban “de tránsito” y pasaban desapercibidos. Así, tutoriales de YouTube e influencers en diferentes redes sociales compartieron consejos para transformar el hogar. “Hubo quienes pintaron sus casas, cambiaron sus muebles vendiendo lo que ya no usaban y comprando objetos de segunda mano. ¡Inclusive compraron arte por primera vez!” señala Berthet, fiel exponente del “Upcycling”.

Tal vez muchos otros no lo viven como una moda, sino como un concepto coherente con su estilo de vida. Hacer arte con lo disponible es un modo de respetar el planeta y a su gente. Consumir menos, reusar y darle una nueva oportunidad a las cosas para que no sean descarte sino algo bello - que además- tiene la huella del tiempo.

En definitiva, se trata de mirar dónde menos se mira. Claro que esta tendencia y estilo de vida necesariamente va de la mano de otras prácticas. Al preguntarnos por la reutilización, es habitual que también surja un interés genuino por la sustentabilidad, la alimentación consciente y todo aquello que permita una conexión más auténtica con todo lo que nos rodea. “Hacer arte consciente también es comer de modo consciente. Es respirar sabiendo que estás aquí y ahora; es acompañar al otro y crear juntos. Es perseverar, hasta encontrar en tu propio ser, aquello que tiene sentido”, explica Berthet.

Vivi Berthet. Pintora argentina de las mayores adeptas a esta tendencia de upcycling

Todo eso impacta en los diferentes aspectos de la vida y así, el arte fluye dándole lugar al “Upcycling”.

Muchos diseñadores tienen en cuenta esta tendencia a la hora de diseñar y crear nuevas prendas u objetos