Nación celebra la exploración petrolera frente a Mar del Plata: "Es fundamental"

El Secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, celebró la autorización que se consiguió para que a futuro comience el proceso de exploración petrolera a unos 300 kilómetros de Mar del Plata y aseguró que la medida representa un "paso fundamental" para reafirmar la "soberanía sobre nuestro territorio marítimo".

“Gracias a un trabajo en conjunto con organismos del Estado Nacional y una Audiencia Pública, con un amplio margen de participación, obtuvimos la declaración de Impacto Ambiental. Se dio un paso fundamental para más producción de gas viable para las y los argentinos”, declaró el funcionario de Alberto Fernández, en un comunicado oficial.

Para el secretario nacional, “desarrollar las áreas offshore es también tener una política energética federal que apuesta a potenciar todas las cuencas productivas del país y de esta forma entrelazar con el aparato productivo local los bienes y servicios que serán necesarios para llevar adelante su producción”.

Desde el Ejecutivo insistieron recordaron que la "producción de offshore se desarrolla desde la década del 70 en el país, con 280 pozos entre exploración y explotación" y aseguraron que "no se han registrados ningún incidente de tipo ambiental ni accidentes con daños a la integridad física de los trabajadores en más de 50 años de desarrollo de offshore en Argentina".

“Desde la Secretaría de Energía, y en sintonía con un Gobierno Nacional responsable y comprometido, vamos a verificar que todas las operaciones en el marco energético, se desarrollen con las más exigentes normas internacionales de cuidado ambiental", garantizó Martínez, respecto de los trabajos que se realizarán a pocos kilómetros de la costa de Mar del Plata.

El funcionario reiteró que “este es un paso fundamental para poner en valor los recursos hidrocarburíferos que cuenta el lecho marino argentino y con ello, la reafirmación de la soberanía sobre nuestro territorio marítimo”.

Repudio y polémica

Este jueves, se conoció la Declaración de Impacto Ambiental que otorgó el Gobierno de Fernández para el proyecto de adquisición sísmica en áreas de exploración offshore CAN 100, CAN 108 y CAN 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, y presentado por Equinor en sociedad con YPF y Shell. CAN 100 Y 108 se encuentran ubicadas a 307 kilómetros frente a la costa de la Mar del Plata, y CAN 114 a 443 kilómetros.

La noticia no cayó para nada bien en las organizaciones ambientalistas y en otros sectores de la ciudad. El viernes, durante la estadía del presidente en la residencia de Chapadmalal, se hizo una protesta para visibilizar el malestar.

El propio intendente Guillermo Montenegro también manifestó su rechazo y anticipó acciones en la Justicia. “El principal argumento es que no tenemos los elementos necesarios para saber que este tipo de investigación no pueda llegar a dañar lo que tiene que ver con nuestra pesca y con nuestro turismo, que son dos grandes motores de nuestra ciudad”, dijo, en contracara con los garantías que brinda la Secretaría de Energía.