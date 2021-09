Exploración petrolera: "La actividad no va a ser frente a Mar del Plata sino a 500 kilómetros"

La subsecretaria de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía de la Nación, Maggie Videla Oporto, rechazó las críticas a los proyectos de exploración petrolera offshore que por el momento permanecen con sus estudios de impacto ambiental paralizados y remarcó que estas actividades "no son frente a Mar del Plata sino a 500 kilómetros" de la costa de la ciudad.

"¿Qué hacemos con los 700 millones de inversión con los proyectos costa afuera del offshore que se licitaron hace 4 años? Se aprobaron alrededor de 15 proyectos para que empresas vengan a llevar adelante actividades exploratorias, y no en la costa, no frente a Mar del Plata como se menciona, sino a 500 kilómetros de Mar del Plata. Esto no se aclara muchas veces. Y son actividades exploratorias pura y exclusivamente", planteó la funcionaria del Gobierno nacional.

Las declaraciones de Videla Oporto las formuló la reunión plenaria de Minería y Presupuesto del Senado, al responder algunas consultas de legisladores al dar inicio a la discusión del nuevo proyecto de ley para la promoción de inversiones hidrocarburíferas que impulsa el presidente Alberto Fernández.

En ese encuentro, también hizo ruido el anuncio que hizo la funcionaria de avanzar con la creación de una nueva dirección que se dedicará exclusivamente a la "evaluación y gestión ambiental de los hidrocarburos". "Tenemos 4 direcciones nacionales y vamos a incorporar esta nueva dirección. No solo va a poner el foco en la exploración, sino en la explotación, el transporte, en el área de GNL; tenemos que evaluar una serie de proyectos que necesitan un componente ambiental social. Esto lo tenemos clarísimo y ya lo hemos propuesto al secretario. Creo que nos van a decir que sí", confió.

La polémica se abre porque el área podría invadir algunas competencias del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Juan Cabandié. De hecho, el anuncio se conoció días antes de la decisión que el viernes formalizó en la resolución 16/2021 la Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación de la Nación para suspender la evaluación de impacto ambiental del proyecto de exploración petrolera que presentó Equinor en el bloque Can 100, el más grande de la cuenca Argentina Norte y que está a la altura de Mar del Plata. De esa forma, la iniciativa de la empresa noruega quedó congelada por tiempo indeterminado, algo que va a contramano de las intenciones de las autoridades de Energía.

En su exposición, la subsecretaria de Hidrocarburos brindó un detalle de los procedimientos que hay que cumplir para poder dar el visto bueno final a este tipo de inversiones y recordó que 15 días antes de que se produjera el cambio de gestión se sancionó una resolución conjunta entre los ministerios de Medio Ambiente y Minería y Energía para que la autoridad de aplicación en materia de aprobación de estudios de impacto ambienta se trasladara a Ambiente, quitando la potestad que tradicionalmente supo tener la órbita de Energía.

"¿Por qué una resolución conjunta? Uno podría suponer que ambos evaluamos pero solamente evalúa y aprueba el proyecto de exploración el Ministerio de Ambiente, y posteriormente a que se emite la declaración de impacto ambiental (DIA), se le transfieren los documentos a la Secretaria de Energia para que ejerza el control posterior", dijo, y manifestó: "Esperamos que se aprueben los proyectos para después ejercer nuestra función de control. En ese estado está la situación de los 15 proyectos aprobados hace 4 años, que permanecen con su inversión a la espera y que tienen sus 15 evaluaciones de impacto ambiental en Medio Ambiente".

Bajo ese mismo razonamiento, la subsecretaria defendió su postura de avanzar con la creación de un quinta dirección dentro de la Secretaría de Energía que amplíe sus funciones. "Entendemos que el tema ambiental es importantísimo y no nos queremos quedar con esta idea de que no somos autoridad de aplicación", insistió.

Desde el sector privado del petróleo, elevan la queja de que Ambiente no convoca a las audiencias y frena los DIA, lo cual impide el desarrollo de sus ambiciosos proyectos de inversión. Y frente a esto, Energía decidió crear la dirección citada que se aboque específicamente al tema y lo resuelva, tal como anunció Videla en el Senado.

El bloque CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 kilómetros cuadrados y es el bloque más grande de la Cuenca Argentina Norte. Se ubica sobre el talud continental, principal corredor biológico del Mar Argentino. Equino se asoció con Shell e YPF para la perforación de este bloque, que sería el primero de aguas profundas y ultra profundas en el Mar Argentino, en caso de obtener la autorización del Gobierno de Alberto Fernández.