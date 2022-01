Vecinos del Bosque Peralta Ramos reclaman que no tienen agua hace 5 días

Cansados de no obtener respuesta ante los sucesivos reclamos elevados a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) por la falta de agua, vecinos del Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata se manifestaron este lunes por la tarde para reclamar una rápida solución.

Una protesta se gestó en la entrada al barrio y los vecinos afectados por el corte de agua se manifestaron, sin cortar el tránsito vehicular, en la avenida Mario Bravo y Don Arturo.

El corte estuvo motorizado por los problemas que acusan en el suministro hace al menos cinco días y ante las altas temperaturas que se esperan para los próximos días que darán lugar a una ola de calor.

"Hace cinco días que no me entra ni una sola gota de agua. A ningún vecino. Llamamos a Osse y te ponen en contestador y cuando me atienden no me dan ninguna respuesta. No puede ser esta situación, es algo inhumano. No podemos ni bañarnos ni lavar los platos.", expresó uno de los vecinos afectados.

Desde la empresa que conduce Carlos Katz reconocieron que la zona sur tuvo "algunas dificultades" y garantizaron que algunos domicilios fueron asistidos con camiones cisterna.

"Con el aumento de la temperatura se registró un elevado incremento en el consumo, lo cual tensa el sistema de abastecimiento. La empresa realiza acciones a diario, en los momentos en que regularmente se observa menor uso de agua, para poder recargar las cisternas propias y de esa manera sostener la provisión", explicaron a 0223.

Asimismo, desde Osse confiaron que se encuentran "produciendo al máximo de su capacidad", inclusive si se tienen en cuenta los 25 pozos que se incorporaron con la primera etapa del Acueducto Oeste".